Запит до МОЗ щодо розбронювання медиків стосується лише точкового доукомплектування підрозділів Медсил ЗСУ, - Міноборони

Запит Міноборони України до МОЗ стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з появою в медіа повідомлень про нібито масове розбронювання медичних працівників, Міністерство оборони України розʼяснює наступне.

Запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України — зокрема Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),

фельдшерів,

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

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У Міноборони зауважили, що причина запиту — дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.

"Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу.

Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення", - пояснили у відомстві.

Міністерство оборони України наголосило: йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів, які щодня рятують життя наших військовослужбовців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих медичних працівників.