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Новини Мобілізація Бронювання медиків
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Запит до МОЗ щодо розбронювання медиків стосується лише точкового доукомплектування підрозділів Медсил ЗСУ, - Міноборони

Медиків можуть розбронювати: Міноборони роз’яснило

Запит Міноборони України до МОЗ стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з появою в медіа повідомлень про нібито масове розбронювання медичних працівників, Міністерство оборони України розʼяснює наступне.

Запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України — зокрема Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, йдеться про посади:

  • санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),
  • фельдшерів,
  • військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

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У Міноборони зауважили, що причина запиту — дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.

"Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу.

Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення", - пояснили у відомстві. 

Міністерство оборони України наголосило: йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів, які щодня рятують життя наших військовослужбовців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих медичних працівників.

Автор: 

медицина (2123) МОЗ (5393) Міноборони (7392) бронювання (337) мобілізація (3065)


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Топ коментарі
+9
З Європейських фронтів дуже зручно так закликати, єге-ж?
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30.04.2025 17:52
+8
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить. (с) Лесь Подерв'янський
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30.04.2025 17:59
+5
Мені ще цікаво, як би відреагували правоохоронні органи в країні його перебування на заклики до страти людей без суду та слідства.
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30.04.2025 18:08
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Точкове доукомплектування? Ну ясно, чоловік 30-40 потрібно.
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30.04.2025 17:40 Відповісти
Завідуючі складом з етиловим спиртом
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30.04.2025 18:16 Відповісти
Або, доукомплектація фахівцями підрозділів, до потреб Сил оборони України, але окупація України московською ордою і табори ГУЛАГУ2!!!
Усе інше, то тільки провокація, з московським ротами по Україні, по команді московитів! Таких «клікуш», сміло можна вішати, бо користі від них для України, УЖЕ не має!
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30.04.2025 17:46 Відповісти
З Європейських фронтів дуже зручно так закликати, єге-ж?
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30.04.2025 17:52 Відповісти
А вам би, аби капітуляція, перед московським окупантом, стоячи навколішках, поки він родину ґвалтує ??
Щось московією смердить, від дописувача?
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30.04.2025 18:07 Відповісти
Мені ще цікаво, як би відреагували правоохоронні органи в країні його перебування на заклики до страти людей без суду та слідства.
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30.04.2025 18:08 Відповісти
І багато зараз таборів Гулагу-2 в Мелітополі, Криму та на Донбасі? Просто цікаво скільки в них людей. Може знає хтось?
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30.04.2025 18:37 Відповісти
Набронювали популісти хєрові!
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30.04.2025 17:47 Відповісти
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить. (с) Лесь Подерв'янський
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30.04.2025 17:59 Відповісти
міноборони гниди умєрова продристався зельоним поносом
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30.04.2025 18:04 Відповісти
Зробити безкоштовні курси медбратів а також тактичної медицини, щоб кожен хто захоче міг долучитись до війська по цій спеціальності, знати як діяти у випадку травм у цивільному житті, та мати змогу допомогти вразі руйнувать у наслідок атак русні ? НІ, НІ ,НІ , давайте заберем медиків з лікарень ☺️
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30.04.2025 18:53 Відповісти
вчити фельдшера треба 4 роки,лікаря 7 років, так зрозуміло?
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30.04.2025 18:57 Відповісти
 
 