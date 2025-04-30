МОЗ готує списки медиків для розбронювання: запит надійшов від Міноборони та ЗСУ

Міністерство охорони здоров'я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих медичних працівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації для формування списків розбронювання.

"На початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кабмін дозволив бронювати працівників закупівельних компаній Міноборони та знизив вимоги для енергетиків