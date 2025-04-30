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Новини Мобілізація Бронювання медиків
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МОЗ готує списки медиків для розбронювання: запит надійшов від Міноборони та ЗСУ

Медиків можуть розбронювати. Кого це торкнеться

Міністерство охорони здоров'я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих медичних працівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації для формування списків розбронювання.

"На початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кабмін дозволив бронювати працівників закупівельних компаній Міноборони та знизив вимоги для енергетиків

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медицина (2123) МОЗ (5393) бронювання (337) мобілізація (3065)


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Топ коментарі
+24
А МВС списки готує? А прокуратура? А суди? А дбр?
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30.04.2025 14:09
+11
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30.04.2025 14:13
+7
Наприклад бригади на кшталт "Лють". Посмієшся ім у обличя?
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30.04.2025 14:18
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А МВС списки готує? А прокуратура? А суди? А дбр?
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30.04.2025 14:09 Відповісти
МВС давно на фронті.
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30.04.2025 14:12 Відповісти
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30.04.2025 14:13 Відповісти
Наприклад бригади на кшталт "Лють". Посмієшся ім у обличя?
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30.04.2025 14:18 Відповісти
А ви ще також погугліть підрозділи МВС, які були в АТО. Спойлер - тоді сумарно воювало БІЛЬШЕ працівників МВС, ніж зараз.
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30.04.2025 14:24 Відповісти
ну воевали тогда они..сложно сказать "воевали".на блокпостах стояли взятки брали и статус себе делали ..мало кто с них воевал..большинство за статусом ишли..а щас попрятались ..АТОшники МВС
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30.04.2025 14:43 Відповісти
Як шо у вас є доступ к даним шодочисельністі особового складу бригад то вам таке зробить легше. А то шо мусярні по тилах забагато це не оспорюєтся но і серети на все МВС не стоіть.
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30.04.2025 14:38 Відповісти
я то можу знайти ..а ви мусорний зьолдат поменьше елозьте зельоним язиком

а як воює бригада "Лють" коли воювати не навчена ? ))
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30.04.2025 14:41 Відповісти
Це все касаб на шо ти спроможен?
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30.04.2025 14:44 Відповісти
це все на що зельоний мусор зольдат спроможен ? ))

йди проспись, гнида
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30.04.2025 14:46 Відповісти
Касаб, ти сам у який бригаді "воюєш"? В ЗаПодляцткій чи Параша?
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30.04.2025 14:51 Відповісти
не в тій що ти , мусор
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30.04.2025 14:58 Відповісти
Тоб то ти, касаб, в бригаді "Параша".
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30.04.2025 14:59 Відповісти
не вперше переконуюсь що бути мусором - це генетичне
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30.04.2025 15:01 Відповісти
Шо, касаб, черговий раз подивився у дзеркало та вчергове це зрозумів?
Доречи, касаб, ти уточні, твоя бригада "На Параші" чи "В Параші"?
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30.04.2025 15:07 Відповісти
сподіваюсь що таке генетичне сміття як Ви не розмножилось
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30.04.2025 15:10 Відповісти
Батальйони МВС у АТО:
«Луганськ-1»
«Київщина»
«Артемівськ»
«Миколаїв»
«Шторм»
«Київ-1»
«Київ-2»
«Слобожанщина»
«Харків-1»
«Харків-2»
«Дніпро-1»
«Чернігів»

12 батальйонів - це скільки бригад? 3? А зараз скільки бригад МВС воює?
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30.04.2025 15:25 Відповісти
Там добровольці
Поліцейські, прикордонники...
Не ліпи їх честь і славу до мвс тільки через те, що вони підпорядковпні мвс.
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30.04.2025 14:48 Відповісти
Я в курсі за ці бригади хто там. І з мусарами їх не змішую.
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30.04.2025 14:52 Відповісти
По твоїм коментам виглядає, що змішуєш
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30.04.2025 14:54 Відповісти
Читай уважно та вдумчиво. А шо таму тебе виходить то вже твоі особисті проблеми.
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30.04.2025 15:01 Відповісти
Ну ясно, ******* беззбройних вони вміють, тут сперечатися нема сенсу.
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30.04.2025 14:48 Відповісти
шановний ваша Лють це 90% мобілізованні які мают відношення до полії як румуни до римлян і трішки залетних мусорів у яких був вибір між увязненням та службою.
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30.04.2025 15:08 Відповісти
На закарпатському героїчно захищаючи ресторани і барбершопи?
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30.04.2025 14:42 Відповісти
"смішно".. менеджер зельоной ботоферми видасть премію )
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30.04.2025 14:47 Відповісти
А хто ж тоді стоїть на перехрестях із вгодованими мордами?
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30.04.2025 15:10 Відповісти
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30.04.2025 14:13 Відповісти
Прокурори мають відношення до МВС?
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30.04.2025 14:20 Відповісти
Gary Grant

А МВС списки готує? А прокуратура? А суди? А дбр?
30.04.2025 14:09
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30.04.2025 15:12 Відповісти
Думаю в першу чергу всіх хто влк за гроші проводив
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30.04.2025 14:14 Відповісти
МВС дозволило розбронювати 0,1% своїх працівників та сказало:
"Досить з вас, інші воювати не навчені - тільки з холопів електрику виробляти гумовими кийками".
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30.04.2025 14:18 Відповісти
Медики должны только по собственному желанию идти на фронт, все остальные должны быть в

тылу, это очень ценная профессия, пусть на фронт идут чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и

прочие бездельники.
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30.04.2025 14:19 Відповісти
Яка користь на фронті, наприклад, із судді? А лікарі рятують життя. Добровільно, то добровільно.., але якщо не вистачає конкретно когось (хірургів). Хоча можна було в тилу всіляким суддям скоротити з.п. і пенсії, а медиків заохотити матеріально.
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30.04.2025 14:33 Відповісти
Медики потрібні для лікування поранених ,а чиновник нехай тебе лікує.
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30.04.2025 14:34 Відповісти
Медиків мобілізують виключно як медиків - їх ніхто не посилає у штурми.
Яким чином чинуші, депутати, прокурори можуть замінити хірурга у польовому шпиталі?
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30.04.2025 14:58 Відповісти
А бойові медики?
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30.04.2025 15:08 Відповісти
А хто такі "бойові медики"? Це у кращому випадку й є ті ж самі звичайні медики, які мобілізувалися.
Або у гіршому - це громадяни з професій, не пов'язаних з медициною, які закінчили кількамісячні спеціалізовані курси. Вочевидь, професійний медик на цій посаді є кращим варіантом.
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30.04.2025 15:22 Відповісти
Мало - помало війна затягує
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30.04.2025 14:20 Відповісти
особливо мусорів, депутатів, чиновників ..в батальйони Монако, Канни )))
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30.04.2025 14:43 Відповісти
А чим займаються працівники ВЦА тих міст ,які зруйновані вщент,над якими встановлено рюсську тряпку? Доречі,там майже всі мають УБД? Маріуполя наприклад...Торецька, де люди втратили все,місто повністю зруйновано( де ВЦА офіційно про це повідомляє)але щоб отримати компенсацію за житло не можливо,бо " комісія не може туди дістатися"?
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30.04.2025 14:20 Відповісти
Те кто забронирован!
Готовьте ваши денежки.
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30.04.2025 14:21 Відповісти
а чому мусора МВС від зельоної гниди клименка списки не готують? (риторичне)
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30.04.2025 14:34 Відповісти
А "мусора" вже давно на фронті.Ну а в тилу в них роботи не меньше і вони також тут гинуть А тобі тільки язиком молоти Бот драний.
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30.04.2025 14:37 Відповісти


було смішно .. пиши ще , зельоний бот
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30.04.2025 14:44 Відповісти
https://politcom.org.ua/tayemnyj-czvyntar-z-krematoriyem-ta-protyradijczijnym-ukryttyam-u-buchanskij-otg Кличко будує таємний цвинтар з крематорієм та протирадійційним укриттям у бучанській отг!
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30.04.2025 14:40 Відповісти
для зелінського та ярмака?
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30.04.2025 15:43 Відповісти
Чудова стратегія - шукати не там де воно лежить а під ліхтарем.

В той же час мільйони ухилєсів сидять дома а мусоріли які й мають їх шукати нічого не роблять і всі заброньовані, як і прокурвори та інша *******.
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30.04.2025 14:43 Відповісти
Ухилянти з медичною освітою? А чим медики відрізняються від тих ухилянтів?
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30.04.2025 14:56 Відповісти
З частини депутатів коли бронь знімуть?Їх там тисяч три з помічниками,водіями та іншою свитою...
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30.04.2025 14:47 Відповісти
Ну це досить дивно було - бронювати 100% медичних працівників. А звідки брати медиків для фронту тоді? Тракторист чи інженер мають оперувати поранених?
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30.04.2025 14:54 Відповісти
не тільки оперувати а і довозити до стабпунктів.
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30.04.2025 15:08 Відповісти
шоб бусами не ловили на вулицях в окопи, а як людей - з операційних на іномарці
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30.04.2025 15:12 Відповісти
Першими потрібно розбронювати всіх медиків з ВЛК , нехай в польових госпіталях на практиці продемонструють свої навички чудесного "зцілення" . І в склад ВЛК брати тільки тих хто служив в ЗСУ і по принципу ротації: рік на передовій , потім рік у ВЛК.
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30.04.2025 15:05 Відповісти
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30.04.2025 15:06 Відповісти
зараз старий мусор почне захищати мусорів
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30.04.2025 15:11 Відповісти
та захисників мусорів тут до біса
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30.04.2025 15:11 Відповісти
Як і завжди,така новина, викликала газоутворення у місцевих ухилянтів-біженців...Таке враження,що 90% з них хірурги і травматологи з реаніматологами....
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30.04.2025 15:21 Відповісти
Ну що, зараз почнуть масово звільнятися медики і настане колапс медичної системи. Здобули.
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30.04.2025 15:21 Відповісти
Всі побіжуть до інвалідності, вони знають що собі вписати. Тепер що прокурор інв що лікар теж автоматом інвалід
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30.04.2025 15:39 Відповісти
 
 