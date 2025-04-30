МОЗ готує списки медиків для розбронювання: запит надійшов від Міноборони та ЗСУ
Міністерство охорони здоров'я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих медичних працівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації для формування списків розбронювання.
"На початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а як воює бригада "Лють" коли воювати не навчена ? ))
йди проспись, гнида
Доречи, касаб, ти уточні, твоя бригада "На Параші" чи "В Параші"?
«Луганськ-1»
«Київщина»
«Артемівськ»
«Миколаїв»
«Шторм»
«Київ-1»
«Київ-2»
«Слобожанщина»
«Харків-1»
«Харків-2»
«Дніпро-1»
«Чернігів»
12 батальйонів - це скільки бригад? 3? А зараз скільки бригад МВС воює?
Поліцейські, прикордонники...
Не ліпи їх честь і славу до мвс тільки через те, що вони підпорядковпні мвс.
А МВС списки готує? А прокуратура? А суди? А дбр?
30.04.2025 14:09
"Досить з вас, інші воювати не навчені - тільки з холопів електрику виробляти гумовими кийками".
тылу, это очень ценная профессия, пусть на фронт идут чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и
прочие бездельники.
Яким чином чинуші, депутати, прокурори можуть замінити хірурга у польовому шпиталі?
Або у гіршому - це громадяни з професій, не пов'язаних з медициною, які закінчили кількамісячні спеціалізовані курси. Вочевидь, професійний медик на цій посаді є кращим варіантом.
Готовьте ваши денежки.
було смішно .. пиши ще , зельоний бот
В той же час мільйони ухилєсів сидять дома а мусоріли які й мають їх шукати нічого не роблять і всі заброньовані, як і прокурвори та інша *******.