Минздрав готовит списки медиков для разбронирования: запрос поступил от Минобороны и ВСУ
Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных медицинских работников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации для формирования списков разбронирования.
"В начале года Правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы. В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Сейчас Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования", - говорится в сообщении.
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а як воює бригада "Лють" коли воювати не навчена ? ))
йди проспись, гнида
Поліцейські, прикордонники...
Не ліпи їх честь і славу до мвс тільки через те, що вони підпорядковпні мвс.
"Досить з вас, інші воювати не навчені - тільки з холопів електрику виробляти гумовими кийками".
тылу, это очень ценная профессия, пусть на фронт идут чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и
прочие бездельники.
Готовьте ваши денежки.
було смішно .. пиши ще , зельоний бот
В той же час мільйони ухилєсів сидять дома а мусоріли які й мають їх шукати нічого не роблять і всі заброньовані, як і прокурвори та інша *******.