Минздрав готовит списки медиков для разбронирования: запрос поступил от Минобороны и ВСУ

Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных медицинских работников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации для формирования списков разбронирования.

"В начале года Правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы. В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Сейчас Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования", - говорится в сообщении.

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