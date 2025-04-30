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Новости мобилизации Бронирование медиков
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Минздрав готовит списки медиков для разбронирования: запрос поступил от Минобороны и ВСУ

Медиков могут расбронировать. Кого это коснется

Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных медицинских работников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации для формирования списков разбронирования.

"В начале года Правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы. В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Сейчас Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кабмин разрешил бронировать работников закупочных компаний Минобороны и снизил требования для энергетиков

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медицина (2522) Минздрав (4899) бронирование (153) мобилизация (2771)


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Топ комментарии
+10
А МВС списки готує? А прокуратура? А суди? А дбр?
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30.04.2025 14:09
+3
МВС давно на фронті.
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30.04.2025 14:12
+1
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30.04.2025 14:13
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А МВС списки готує? А прокуратура? А суди? А дбр?
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30.04.2025 14:09 Ответить
МВС давно на фронті.
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30.04.2025 14:12 Ответить
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30.04.2025 14:13 Ответить
Наприклад бригади на кшталт "Лють". Посмієшся ім у обличя?
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30.04.2025 14:18 Ответить
А ви ще також погугліть підрозділи МВС, які були в АТО. Спойлер - тоді сумарно воювало БІЛЬШЕ працівників МВС, ніж зараз.
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30.04.2025 14:24 Ответить
ну воевали тогда они..сложно сказать "воевали".на блокпостах стояли взятки брали и статус себе делали ..мало кто с них воевал..большинство за статусом ишли..а щас попрятались ..АТОшники МВС
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30.04.2025 14:43 Ответить
Як шо у вас є доступ к даним шодочисельністі особового складу бригад то вам таке зробить легше. А то шо мусярні по тилах забагато це не оспорюєтся но і серети на все МВС не стоіть.
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30.04.2025 14:38 Ответить
я то можу знайти ..а ви мусорний зьолдат поменьше елозьте зельоним язиком

а як воює бригада "Лють" коли воювати не навчена ? ))
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30.04.2025 14:41 Ответить
Це все касаб на шо ти спроможен?
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30.04.2025 14:44 Ответить
це все на що зельоний мусор зольдат спроможен ? ))

йди проспись, гнида
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30.04.2025 14:46 Ответить
Касаб, ти сам у який бригаді "воюєш"? В ЗаПодляцткій чи Параша?
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30.04.2025 14:51 Ответить
Там добровольці
Поліцейські, прикордонники...
Не ліпи їх честь і славу до мвс тільки через те, що вони підпорядковпні мвс.
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30.04.2025 14:48 Ответить
Ну ясно, ******* беззбройних вони вміють, тут сперечатися нема сенсу.
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30.04.2025 14:48 Ответить
На закарпатському героїчно захищаючи ресторани і барбершопи?
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30.04.2025 14:42 Ответить
"смішно".. менеджер зельоной ботоферми видасть премію )
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30.04.2025 14:47 Ответить
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30.04.2025 14:13 Ответить
Прокурори мають відношення до МВС?
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30.04.2025 14:20 Ответить
Думаю в першу чергу всіх хто влк за гроші проводив
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30.04.2025 14:14 Ответить
МВС дозволило розбронювати 0,1% своїх працівників та сказало:
"Досить з вас, інші воювати не навчені - тільки з холопів електрику виробляти гумовими кийками".
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30.04.2025 14:18 Ответить
Медики должны только по собственному желанию идти на фронт, все остальные должны быть в

тылу, это очень ценная профессия, пусть на фронт идут чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и

прочие бездельники.
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30.04.2025 14:19 Ответить
Яка користь на фронті, наприклад, із судді? А лікарі рятують життя. Добровільно, то добровільно.., але якщо не вистачає конкретно когось (хірургів). Хоча можна було в тилу всіляким суддям скоротити з.п. і пенсії, а медиків заохотити матеріально.
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30.04.2025 14:33 Ответить
Медики потрібні для лікування поранених ,а чиновник нехай тебе лікує.
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30.04.2025 14:34 Ответить
Мало - помало війна затягує
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30.04.2025 14:20 Ответить
особливо мусорів, депутатів, чиновників ..в батальйони Монако, Канни )))
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30.04.2025 14:43 Ответить
А чим займаються працівники ВЦА тих міст ,які зруйновані вщент,над якими встановлено рюсську тряпку? Доречі,там майже всі мають УБД? Маріуполя наприклад...Торецька, де люди втратили все,місто повністю зруйновано( де ВЦА офіційно про це повідомляє)але щоб отримати компенсацію за житло не можливо,бо " комісія не може туди дістатися"?
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30.04.2025 14:20 Ответить
Те кто забронирован!
Готовьте ваши денежки.
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30.04.2025 14:21 Ответить
а чому мусора МВС від зельоної гниди клименка списки не готують? (риторичне)
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30.04.2025 14:34 Ответить
А "мусора" вже давно на фронті.Ну а в тилу в них роботи не меньше і вони також тут гинуть А тобі тільки язиком молоти Бот драний.
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30.04.2025 14:37 Ответить


було смішно .. пиши ще , зельоний бот
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30.04.2025 14:44 Ответить
https://politcom.org.ua/tayemnyj-czvyntar-z-krematoriyem-ta-protyradijczijnym-ukryttyam-u-buchanskij-otg Кличко будує таємний цвинтар з крематорієм та протирадійційним укриттям у бучанській отг!
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30.04.2025 14:40 Ответить
Чудова стратегія - шукати не там де воно лежить а під ліхтарем.

В той же час мільйони ухилєсів сидять дома а мусоріли які й мають їх шукати нічого не роблять і всі заброньовані, як і прокурвори та інша *******.
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30.04.2025 14:43 Ответить
З частини депутатів коли бронь знімуть?Їх там тисяч три з помічниками,водіями та іншою свитою...
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30.04.2025 14:47 Ответить
 
 