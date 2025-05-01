В умовах воєнного стану віросповідання не звільняє громадян від військової служби, - Верховний Суд

На час дії правового режиму воєнного стану всі громадяни України, зокрема й Свідки Єгови, зобов'язані виконувати військовий обов'язок та проходити військову службу.

Таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення суд виніс 15 квітня у справі чоловіка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за те, що він не з’явився до ТЦК після вручення повістки, посилаючись на свої релігійні переконання.

У рішенні Касаційного кримінального суду йдеться, що чоловік, який відмовився від військової служби через релігійні погляди, проходив строкову службу в 1996 році, а відтак є військовозобов’язаним. Водночас він охрестився як Свідок Єгови в листопаді 2023 року.

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Захист стверджував, що чоловік не прибув до ТЦК через приналежність до релігійної організації, віровчення якої забороняє військову службу, і вимагав скасування вироку. Однак Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін, пояснивши, що в мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни, коли йдеться про мобілізацію і загрозу самому існуванню держави, такий виняток не застосовується.

"Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Проте у воєнний час, під час мобілізації й оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання", - йдеться у рішенні суду.

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У суді наголосили, що в ситуації масштабної оборонної війни, яку Україна веде проти набагато потужнішого агресора, держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку. ВС також зазначив, що жодне з рішень ЄСПЛ не враховувало обставин такого масштабу війни, як нині в Україні.

"На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови", - додали у пресслужбі.