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Новини Мобілізація Відстрочка від мобілізації
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В умовах воєнного стану віросповідання не звільняє громадян від військової служби, - Верховний Суд

Віросповідання громадян не є підставою для звільнення від служби

На час дії правового режиму воєнного стану всі громадяни України, зокрема й Свідки Єгови, зобов'язані виконувати військовий обов'язок та проходити військову службу. 

Таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення суд виніс 15 квітня у справі чоловіка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за те, що він не з’явився до ТЦК після вручення повістки, посилаючись на свої релігійні переконання.

У рішенні Касаційного кримінального суду йдеться, що чоловік, який відмовився від військової служби через релігійні погляди, проходив строкову службу в 1996 році, а відтак є військовозобов’язаним. Водночас він охрестився як Свідок Єгови в листопаді 2023 року.

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Захист стверджував, що чоловік не прибув до ТЦК через приналежність до релігійної організації, віровчення якої забороняє військову службу, і вимагав скасування вироку. Однак Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін, пояснивши, що в мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни, коли йдеться про мобілізацію і загрозу самому існуванню держави, такий виняток не застосовується.

"Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Проте у воєнний час, під час мобілізації й оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання", - йдеться у рішенні суду.

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У суді наголосили, що в ситуації масштабної оборонної війни, яку Україна веде проти набагато потужнішого агресора, держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку. ВС також зазначив, що жодне з рішень ЄСПЛ не враховувало обставин такого масштабу війни, як нині в Україні.

"На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови", - додали у пресслужбі.

Автор: 

Верховний Суд (1191) релігія (386) мобілізація (3068) війна в Україні (4079)


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Топ коментарі
+29
Судді могли б показати приклад, а не купляти собі інвалідності.
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01.05.2025 20:25
+19
Всі гілки української влади - це суцільне людиноненависницьке зло.
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01.05.2025 20:19
+13
Зачиняйте церкви, усіх чоловіків в рясах також мобілізуйте! Так вирішив - Верховний Суд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3549957
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01.05.2025 20:22
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Не пишите глупости.
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01.05.2025 20:26 Відповісти
Израилю пусть расскажут
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01.05.2025 20:42 Відповісти
а які "гілки влади" ти знаєш як не зло?
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01.05.2025 21:46 Відповісти
Зачиняйте церкви, усіх чоловіків в рясах також мобілізуйте! Так вирішив - Верховний Суд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3549957
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01.05.2025 20:22 Відповісти
Судді могли б показати приклад, а не купляти собі інвалідності.
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01.05.2025 20:25 Відповісти
ви нє панімаітє-ета другоє...
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01.05.2025 20:28 Відповісти
Але венеціанська комісія має іншу https://glavcom.ua/country/society/alternativna-sluzhba-pid-chas-vijni-venetsianska-komisija-vidpovila-ukrajini--1050239.html думку :

У грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії із запитом щодо надання експертного висновку (amicus curiae) з питань альтернативної (немілітаризованої) служби в умовах воєнного стану.

Відповідь :

Висновки Венеціанської комісії можна звести до таких принципів:

Право на відмову від військової служби базується на щирих релігійних чи інших переконаннях. Це право має бути підтверджено твердо та постійно.

Держави можуть вимагати доказів щирості таких переконань, але обмеження цього права мають бути чітко передбачені законом, мати законну мету та бути пропорційними.

Альтернативна служба має бути повністю відокремлена від військової системи, не носити карального характеру та бути обмеженою в розумних часових межах.



Комісія також зазначила, що право на відмову від військової служби за переконаннями не може бути повністю виключено навіть у часи війни. Водночас держави мають певну свободу у визначенні цього права під час загальної мобілізації. Проте, відповідно до міжнародних стандартів, жодна людина, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не може бути змушена використовувати зброю, навіть для оборони країни.

Ці висновки мають отримати відповідні дії в правовій системі України. Конституційний Суд України, після висновків Венеціанської комісії, має вирішити, як інтегрувати ці стандарти у національну правову систему.


Тому українці мають всі шанси оскаржити та виграти справи в ЄСПЛ
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01.05.2025 20:26 Відповісти
Та податися в ЄСПЛ і навіть виграти - українці шанси мають. А от після отримання "бойової повістки" не служити - шансів мають не багато. До речі, тих, хто ухилявся від проходження служби в Великобританії, яка першою запровадила можливість "відмови по совісті" від служби в військових частинах - просто саджали в тюрму. І таких за війну набралося більше 2000 осіб.
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01.05.2025 20:58 Відповісти
Ці дії представників нашого суду, суперечать міжнародному та українському законодавству. Наприклад, 18-та стаття Загальної декларації прав людини і 9-та стаття Європейської конвенції з прав людини захищають право людини на альтернативну цивільну службу. Свого часу український уряд погодився дотримуватися цих міжнародних законів. Крім того, Конституція України гарантує право проходити альтернативну (невійськову) службу замість військової.
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01.05.2025 22:17 Відповісти
Відкрив двері шоб вигнати муху - влетів рій комарів - вдерлися 8 сусідських котів і зайшли Свідки Єгови
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01.05.2025 20:30 Відповісти
Цікаво, як до такого висновку не додумалися в Ізраїлі, який всю свою новітню історію бореться за існування? 🤔 Там досі не можуть змусити ортодоксів і членів деяких хитрих сект, скажімо хасидів служити у війську. Може Ізраїлю варто запросити наш Верховний Суд до себе, щоб поставити під ружжо всіх цих хитрих? 😊
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01.05.2025 20:35 Відповісти
Нашому ..ідару й море по коліна. Він може гребти й проти течії. Особливо, коли позаду охоронці.
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01.05.2025 20:44 Відповісти
хасиді многие служат.
і жинкі служать
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01.05.2025 20:47 Відповісти
І на F-35 воюють проти мавп в сандалях.
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01.05.2025 21:03 Відповісти
Я ж пишу не про всіх, а про хитрих.
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01.05.2025 21:39 Відповісти
Вам не пофіг хто служить в Їзраїлі? Жінки служать, бо знають якщо не служити, араби їх унічтожат.
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01.05.2025 21:47 Відповісти
Якщо чесно, якби не війна в моїй рідній країні, я б переживав за Ізраїль, оскільки йому симпатизую. А так - ну майже пофіг. Майже.
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01.05.2025 22:04 Відповісти
служать за власним бажанням.
у нас же також у війську є капелани...
ну відправиш ти свідка чи суботника в окоп, і що далі..
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01.05.2025 21:41 Відповісти
ні ті хасидути що не служать пишуть отказ. но там знають які пійдуть служити які ні.
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01.05.2025 21:48 Відповісти
Іх убьють орки, бо зброю до рук не візьмуть!
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01.05.2025 22:23 Відповісти
Не думав, що мій загалом довільний пост, який не предендує на науковий реферат про хасидизм, а є постом обивателя стосовно рішення ВС України і Ізраїль використаний, як антипод України у питанні звільнення від військової служби за релігійними переконаннями викличе таку статтю з Вікіпедії. 😊
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01.05.2025 21:37 Відповісти
точно не з вікіпедії, і хасиди не є сектою, ну аж ніяк
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01.05.2025 21:45 Відповісти
Тоді вибачте. Буду знати. І це плюс.
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01.05.2025 22:06 Відповісти
по-перше хасиди не секта, як би вам цього не хотілось, а одне з направлень в іудаїзмі, яке повністю визнається Головним рабинатом Ізраїля, на однаковому рівні з іншими ортодоксальними направленнями іудаїзму, у самому хасидизмі існує 8 дворів (течій), та й не усіх хасидів можна відносити до ультраортодоксів (які за ЗАКОНОМ звільняються від обвов'язкової служби)!
По-друге, наприклад головний рабин Києва Йонатан Маркович - колишній військовий льотчик, який дослужився до майора. Будучи при цьому любавичським хасидом (ХАБАД). У ЦАХАЛу є спеціальна десантна рота "Хец" ("харедим-цанханім"), створена в 2016 році. Вона відноситься до 202-го батальйону десантної бригади.
В армії у них налагоджено релігійний побут - "глатт-кошер" і молитви тричі на день, але в іншому це справжні бойові війська, в яких бігають, стріляють і стрибають із парашутом. Вони також "тримають лінію" ("тофсімкав") - так називають в армії місяці дислокації в Юдеї та Самарії, під час якої бойова частина виконує рутинні патрульні та бойові завдання щодо контролю територій та запобігання терактам.
На додаток до цього в рамках програми "Нецах Єгуда", за якою призиваються до армії ортодокси, з 2002 року існує однойменний батальйон у піхотній бригаді "Нахаль", в якому служать здебільшого хабадники та євреї з-за кордону, здебільшого зі США та Франції. Близько 40% батальйону складають ортодокси-сіоністи, так звані "хардальники", що носять в'язані кіпи. У цей батальйон щороку призивається кілька сотень новобранців.
І це не повний список...
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01.05.2025 21:43 Відповісти
Та хоч би секта. Я не спеціалвзуюся по Ізрахлю і течіях юдаїзму. І мій пост не про Ізраїль, а про рішення Верховного Суду України на фоні висновку Венеціанки і вирішення таких питань в ігших демократичних державах. Всвх хасидів я образити не збирався. А хитрі є і серед хасидів, і серед мормонів, і снред православних християн - це не залежить аід конкретної релігії, а від самих конкретних сповідувпчів цієї релігії, чи течії.
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01.05.2025 22:02 Відповісти
стосовно хитродупих цілком згоден, кажу це як єврей, який формально відноситься до любавичських хасидів (ХАБАД), бо в Україні абсолютна більшість синагог саме цієї течії (в моєму місті звісно також), а я іноді в Шабат відвідую синагогу, на великі свята або якісь визначні події пов'язані з життям єврейської громади міста, не можу назвати себе релігійним, більше переважає традиційність, культура тощо... хоча на релігійних моментах розуміюсь досить непогано.
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01.05.2025 22:11 Відповісти
Не бачу нічого поганого, якщо людина віруюча і вірить у Єдиного Господа ( тобто не є язичником). А коли така людина відвідує свій храм, тобто є практикуючим вірним, то таеа людина викликчє у мене більшу довіру, ніж та, що поклоняється культам, чи не вірить ні в що. Я, греко-католик був би більше задоволений і напевге більше б довіряв Зєлєнскому, як президенту, якби він відвідував синагогу. Принаймні з мораллю у нього було б краще.
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01.05.2025 22:18 Відповісти
Дали всім сектам повтікати,а тепер...(((
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01.05.2025 20:36 Відповісти
ти з-під впн? старлінк?
клоун ти лицемірний
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01.05.2025 20:49 Відповісти
ну призвуть такого на службу? а далі що? або піде здаватися, або ще щось.
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01.05.2025 20:42 Відповісти
Здаватись кому ? Кацапу ? Так там одразу обнулять.
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01.05.2025 20:45 Відповісти
, або ще щось. але краще б здавався.
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01.05.2025 20:46 Відповісти
Під Херсоном загинув капелан Капеланського служіння ВСЦ ЄХБ України Олег Марінченко (позивний «Архітектор»). Ворожий снаряд потрапив прямо у бліндаж, де він надавав першу допомогу пораненому (окрім функцій духівника «Архітектор» був ще й парамедиком).
Олег Марінченко був дияконом в Асоціації місіонерських церков євангельських християн України, а в капеланському служінні з 2014-го року. Він був з бійцями у донецькому аеропорту, служив для солдатів протягом всіх восьми років. Після повномасштабного російського вторгнення отримав поранення, але повернувся на фронт і до останнього присвятив себе порятунку солдатів.
і капеланів служать для наших військових на передовій у найгарячіших точках фронту. Це надзвичайно поважна і потрібна місія, тому закликаємо молитися про їх захист і підтримку від Господа.
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01.05.2025 21:11 Відповісти
Молимось!🙏🙏🙏
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01.05.2025 22:25 Відповісти
ну свідки все одно служити не будуть. да, вони почали отримувати повістки, кого я знаю, рвануть за бугор
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01.05.2025 20:45 Відповісти
Не всі рвануть, дійсно, хтось "сяде" але воювати не будуть однозначно.
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01.05.2025 21:59 Відповісти
ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такого масштаба войны Источник: https://censor.net/ru/n3549957
ЕСПЧ потому и обладает международной юрисдикцией, чтоб не учитывать местные обстоятельства, а защищать права человека.
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01.05.2025 20:46 Відповісти
ну нарешті
секту "зєльоних' тере6можна сміло бусикофівувати
і 95квартал у придачу
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01.05.2025 20:47 Відповісти
тепер можна будь якого священника будь якої релігії в окоп запхнути з автоматом. навіть головного раввина
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01.05.2025 20:51 Відповісти
Зрозуміло. А коли буде рішення по квадро ухилянту з Кривого Рога?
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01.05.2025 20:50 Відповісти
меснаген счітали сектою.
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01.05.2025 21:50 Відповісти
А ПОЧЕМУ СУДЬИ НЕ ПРОХОДЯТ СЛУЖБУ?
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01.05.2025 20:59 Відповісти
Вони служать,але кримінально-мафіозній системі.
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01.05.2025 21:00 Відповісти
Слідуючі на черзі хасиди з Умані.Чи ета другоє?
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01.05.2025 20:59 Відповісти
Взагалі то хасиди в Умані - громадяни іншої країни. І там інша країна ламає голову як би їх заставити служити.
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01.05.2025 21:02 Відповісти
навіть якщо віруєш в чудотворного Зєлю?
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01.05.2025 21:00 Відповісти
Так он внезапно в 23г стал свидетелем иеговы.
Не прокатило
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01.05.2025 21:15 Відповісти
Тхне судом півчнічної.кореї
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01.05.2025 21:17 Відповісти
Цікаво виходить, коли віросповідання не звільняє від служби, а стать звільняє
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01.05.2025 21:36 Відповісти
Так поміняй свою стать, стань бабохлопом, і тебе не будуть мобілізовувати.
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01.05.2025 21:45 Відповісти
Любая религия это NLP технология.
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01.05.2025 21:48 Відповісти
Хитровиграні свідки не хочуть брати зброю в руки - є інші способи служби в армії без зброї: сапер з міношукачем, звязківець з передавачем, медик та інше...
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01.05.2025 21:48 Відповісти
Зважаючи на все, ви уявлення не маєте, ні про віру цих людей, ні про їхнє життя та принципи, про це говорить те, як ви про них говорите.
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01.05.2025 22:10 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3488482/******************************************************** Верховний суд сам собі суперечить, "унікальна держава"
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01.05.2025 21:50 Відповісти
Чому католики воюють , з ПЦУ воюють , а баптисти і п'ятидесятники -ні ?
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01.05.2025 22:04 Відповісти
А куйлигу мусора і тцкуна які чують в вуха
чого не садять по кку 365 за мобку інваліда по онкології ?
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01.05.2025 22:05 Відповісти
Зате корупція у судах звільняє від військової служби суддів під час воєнного стану. Краще суддям йти на фронт, навіть якщо загинуть, Україна тільки очиститься від зла.
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01.05.2025 22:09 Відповісти
В березні 2022 мій друг ( крішнаїт -міг не мобілізовуватися по релігійним переконанням ) тричі сам ходив у воєнкомат (проіпали документи ) ,щоб піти добровольцем . Другого травня 2022 року загинув на Донеччині . Завтра буде рівно три роки ,як загинув - вічна пам'ять герою .

Одне з останніх фото
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01.05.2025 22:18 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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01.05.2025 22:30 Відповісти
 
 