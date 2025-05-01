В умовах воєнного стану віросповідання не звільняє громадян від військової служби, - Верховний Суд
На час дії правового режиму воєнного стану всі громадяни України, зокрема й Свідки Єгови, зобов'язані виконувати військовий обов'язок та проходити військову службу.
Таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення суд виніс 15 квітня у справі чоловіка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за те, що він не з’явився до ТЦК після вручення повістки, посилаючись на свої релігійні переконання.
У рішенні Касаційного кримінального суду йдеться, що чоловік, який відмовився від військової служби через релігійні погляди, проходив строкову службу в 1996 році, а відтак є військовозобов’язаним. Водночас він охрестився як Свідок Єгови в листопаді 2023 року.
Захист стверджував, що чоловік не прибув до ТЦК через приналежність до релігійної організації, віровчення якої забороняє військову службу, і вимагав скасування вироку. Однак Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін, пояснивши, що в мирний час в Україні існує альтернатива військовій службі, проте в умовах війни, коли йдеться про мобілізацію і загрозу самому існуванню держави, такий виняток не застосовується.
"Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Проте у воєнний час, під час мобілізації й оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання", - йдеться у рішенні суду.
У суді наголосили, що в ситуації масштабної оборонної війни, яку Україна веде проти набагато потужнішого агресора, держава має право вимагати виконання військового обов’язку від усіх громадян без винятку. ВС також зазначив, що жодне з рішень ЄСПЛ не враховувало обставин такого масштабу війни, як нині в Україні.
"На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови", - додали у пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3549957
У грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії із запитом щодо надання експертного висновку (amicus curiae) з питань альтернативної (немілітаризованої) служби в умовах воєнного стану.
Відповідь :
Висновки Венеціанської комісії можна звести до таких принципів:
Право на відмову від військової служби базується на щирих релігійних чи інших переконаннях. Це право має бути підтверджено твердо та постійно.
Держави можуть вимагати доказів щирості таких переконань, але обмеження цього права мають бути чітко передбачені законом, мати законну мету та бути пропорційними.
Альтернативна служба має бути повністю відокремлена від військової системи, не носити карального характеру та бути обмеженою в розумних часових межах.
Комісія також зазначила, що право на відмову від військової служби за переконаннями не може бути повністю виключено навіть у часи війни. Водночас держави мають певну свободу у визначенні цього права під час загальної мобілізації. Проте, відповідно до міжнародних стандартів, жодна людина, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не може бути змушена використовувати зброю, навіть для оборони країни.
Ці висновки мають отримати відповідні дії в правовій системі України. Конституційний Суд України, після висновків Венеціанської комісії, має вирішити, як інтегрувати ці стандарти у національну правову систему.
Тому українці мають всі шанси оскаржити та виграти справи в ЄСПЛ
і жинкі служать
у нас же також у війську є капелани...
ну відправиш ти свідка чи суботника в окоп, і що далі..
По-друге, наприклад головний рабин Києва Йонатан Маркович - колишній військовий льотчик, який дослужився до майора. Будучи при цьому любавичським хасидом (ХАБАД). У ЦАХАЛу є спеціальна десантна рота "Хец" ("харедим-цанханім"), створена в 2016 році. Вона відноситься до 202-го батальйону десантної бригади.
В армії у них налагоджено релігійний побут - "глатт-кошер" і молитви тричі на день, але в іншому це справжні бойові війська, в яких бігають, стріляють і стрибають із парашутом. Вони також "тримають лінію" ("тофсімкав") - так називають в армії місяці дислокації в Юдеї та Самарії, під час якої бойова частина виконує рутинні патрульні та бойові завдання щодо контролю територій та запобігання терактам.
На додаток до цього в рамках програми "Нецах Єгуда", за якою призиваються до армії ортодокси, з 2002 року існує однойменний батальйон у піхотній бригаді "Нахаль", в якому служать здебільшого хабадники та євреї з-за кордону, здебільшого зі США та Франції. Близько 40% батальйону складають ортодокси-сіоністи, так звані "хардальники", що носять в'язані кіпи. У цей батальйон щороку призивається кілька сотень новобранців.
І це не повний список...
клоун ти лицемірний
Олег Марінченко був дияконом в Асоціації місіонерських церков євангельських християн України, а в капеланському служінні з 2014-го року. Він був з бійцями у донецькому аеропорту, служив для солдатів протягом всіх восьми років. Після повномасштабного російського вторгнення отримав поранення, але повернувся на фронт і до останнього присвятив себе порятунку солдатів.
і капеланів служать для наших військових на передовій у найгарячіших точках фронту. Це надзвичайно поважна і потрібна місія, тому закликаємо молитися про їх захист і підтримку від Господа.
ЕСПЧ потому и обладает международной юрисдикцией, чтоб не учитывать местные обстоятельства, а защищать права человека.
секту "зєльоних' тере6можна сміло бусикофівувати
і 95квартал у придачу
Не прокатило
чого не садять по кку 365 за мобку інваліда по онкології ?
Одне з останніх фото