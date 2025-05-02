Ворог 53 рази атакував на Покровському напрямку, ліквідовано 207 окупантів, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 59 авіаційних ударів, використавши 93 керовані бомби, 988 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, одне боєзіткнення триває дотепер.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки, три бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

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Сьогодні наші війська відбили сім атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори на Краматорському напрямку, на даний час точиться бій.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 10 локаціях. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 207 та поранили 200 окупантів на даному напрямку; знищили п’ять автомобілів, три багі, 19 мотоциклів, два квадроцикли, гармату, шість БпЛА, засіб супутникового зв’язку, генератор, пункт управління БпЛА; також суттєво пошкоджено п’ять автомобілів, п’ять мотоциклів, квадроцикл та танк противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 17 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря. Три боєзіткнення наразі триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, досі триває один бій.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Операція ЗСУ на Курщині

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 17 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 КАБ, також здійснив 210 обстрілів, з яких 14 – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.