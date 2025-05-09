Поражена мототехника врага возле Андреевки. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 8 мая 2025 года, враг безуспешно пытался проводить штурмовые действия на Харьковском направлении в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Голубовки, Песчаного, Копанок и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новоегоровка, Чернещина, Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Колодязи. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

Наступательные действия противника нивелированы вблизи Григорьевки и Федоровки на Северском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло более 50 боестолкновений с противником, Силы обороны отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, - ОСГВ "Хортица"

Кроме того, отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали наши позиции в районах Белой Горы, Щербиновки, Дачного, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки у Гнатовки, Зари, Тарасовки, Новой Полтавки и Малиновки.

"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Зверево, Удачного, Новоалександровки, Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Алексеевки, Новоторецкого, Даченского, Шевченко, Котлиного, Троицкого и Новосергиевки. Неподалеку Андреевки для перемещения личного состава враг применил шесть мотоциклов, которые были повреждены и уничтожены в результате нашего огневого поражения", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Перемирие" РФ: враг штурмовал на Лиманском, Краматорском, Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого и Богатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.