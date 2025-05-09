Уражено мототехніку ворога біля Андріївки. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 8 травня 2025 року, ворог безуспішно намагався проводити штурмові дії на Харківському напрямку у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Голубівки, Піщаного, Копанок та Нової Кругляківки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Новоєгорівка, Чернещина, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Колодязі. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

Наступальні дії противника нівельовано поблизу Григорівки та Федорівки на Сіверському напрямку.

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Окрім того, зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували наші позиції в районах Білої Гори, Щербинівки, Дачного, в Часовому Яру та Торецьку. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Гнатівки, Зорі, Тарасівки, Нової Полтавки та Малинівки.

"На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Звірового, Удачного, Новоолександрівки, Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Олексіївки, Новоторецького, Даченського, Шевченка, Котлиного, Троїцького та Новосергіївки. Неподалік Андріївки для переміщення особового складу ворог застосував шість мотоциклів, які були пошкоджені та знищені внаслідок нашого вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

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На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Веселого та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.