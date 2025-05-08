З початку доби відбулось понад 50 боєзіткнень з противником, Сили оборони відповідають на штурмові дії російських окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

Попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "перемир'я", з початку доби штурмові дії РФ відбувалися практично на усіх напрямках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником", – сказав він.

За словами Волошина, штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках - Покровському та Новопавлівському.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", – заявив військовий.

Нагадаємо, російські війська адаптують свої штурмові дії до весняних умов у районі Часового Яру та на напрямку Костянтинівки.

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