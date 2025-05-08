Росія змінила тактику штурмів біля Часового Яру через весняну "зеленку", - ОТУ "Луганськ"

Російські війська адаптують свої штурмові дії до весняних умов у районі Часового Яру та на напрямку Костянтинівки.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, із настанням теплої пори та появою "зеленки" окупанти почали використовувати насадження для прикриття пересування малих піхотних груп. Тепер штурми частіше відбуваються вранці, а не вночі, як було раніше.

"Стандартно малими піхотними групами до 4-ох осіб вони намагаються переміщуватися, накопичуватися й проводити штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони", - заявив Запорожець.

За його словами, розвідка повідомляє про накопичення сил противника в районі мікрорайону Новий у місті Часів Яр та поблизу населеного пункту Іванівське. Ймовірно, це підготовка до нових атак. Запорожець припускає, що росіяни очікують тактичних успіхів на Торецькому напрямку, щоб розпочати наступ у напрямку Костянтинівки.

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