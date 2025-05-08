Россия изменила тактику штурмов возле Часова Яра из-за весенней "зеленки", - ОТГ "Луганск"

Российские войска адаптируют свои штурмовые действия к весенним условиям в районе Часова Яра и на направлении Константиновки.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с наступлением теплого времени и появлением "зеленки" оккупанты начали использовать насаждения для прикрытия передвижения малых пехотных групп. Теперь штурмы чаще происходят утром, а не ночью, как было раньше.

"Стандартно малыми пехотными группами до 4-х человек они пытаются перемещаться, накапливаться и проводить штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны", - заявил Запорожец.

По его словам, разведка сообщает о накоплении сил противника в районе микрорайона Новый в городе Часов Яр и вблизи населенного пункта Ивановское. Вероятно, это подготовка к новым атакам. Запорожец предполагает, что россияне ожидают тактических успехов на Торецком направлении, чтобы начать наступление в направлении Константиновки.

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