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Новости Боевые действия на Донецком направлении
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Россияне активизировались на Торецком направлении: за сутки - 16 боев, более 140 авиаударов за 5 дней мая, - ОТГ "Луганск"

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За прошедшие сутки ВСУ на Торецком направлении отбили 16 вражеских атак, из которых 10 пришлись на направления населенных пунктов Дилиевка и Дачное.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире "Суспільне. Студия", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российская армия стремится захватить позиции Сил обороны и активно штурмует фланговые участки, избегая прямого столкновения в центральной части Торецка, где украинские военные эффективно уничтожают врага. На направлении Сухая Балка оккупанты ведут активные штурмы с мототехникой и пытаются применять бронетехнику.

"Также с привлечением большого количества тактической авиации. За 5 дней мая в нашей зоне ответственности произошло 70 авиационных ударов, минимально на два КАБа. На сегодня более 140 единиц этого оружия противник применил в нашем направлении", - отметил спикер.

По его словам, войска РФ понесли существенные потери - только за последние пять дней не менее 535 военных были убиты или ранены. При этом на направлениях Щербиновка, Леонидовка и Нелиповка продвижение врага не зафиксировано, активные штурмовые действия продолжаются южнее, в зоне ответственности соседней украинской группировки.

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Автор: 

Донецкая область (9756) Торецк (467) Бахмутский район (407) война в Украине (4109) ОТГ Луганськ (38)


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Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку: за добу - 16 боїв, понад 140 авіаударів за 5 днів травня, - ОТУ "Луганськ" Джерело: https://censor.net/ua/n3550540

А де наш блукаючий Пертіот?- Сирський з Умеровим і Єрмаком угробили іх, а то якось дивно виходить за півтора року не було знищено ні одного Петріота тільки пошкодження,а як поставили на посади Умерова і Сирського зі слів той ж Безуглої за пів року було знищено декілька комплексів Пертіота ім не країною потрібно курувати , а як мінімум у відставку.
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05.05.2025 18:09 Ответить
 
 