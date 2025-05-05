Россияне активизировались на Торецком направлении: за сутки - 16 боев, более 140 авиаударов за 5 дней мая, - ОТГ "Луганск"

За прошедшие сутки ВСУ на Торецком направлении отбили 16 вражеских атак, из которых 10 пришлись на направления населенных пунктов Дилиевка и Дачное.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире "Суспільне. Студия", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российская армия стремится захватить позиции Сил обороны и активно штурмует фланговые участки, избегая прямого столкновения в центральной части Торецка, где украинские военные эффективно уничтожают врага. На направлении Сухая Балка оккупанты ведут активные штурмы с мототехникой и пытаются применять бронетехнику.

"Также с привлечением большого количества тактической авиации. За 5 дней мая в нашей зоне ответственности произошло 70 авиационных ударов, минимально на два КАБа. На сегодня более 140 единиц этого оружия противник применил в нашем направлении", - отметил спикер.

По его словам, войска РФ понесли существенные потери - только за последние пять дней не менее 535 военных были убиты или ранены. При этом на направлениях Щербиновка, Леонидовка и Нелиповка продвижение врага не зафиксировано, активные штурмовые действия продолжаются южнее, в зоне ответственности соседней украинской группировки.

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