Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку: за добу - 16 боїв, понад 140 авіаударів за 5 днів травня, - ОТУ "Луганськ"

Протягом минулої доби ЗСУ на Торецькому напрямку відбили 16 ворожих атак, з яких 10 припали на напрямки населених пунктів Диліївка та Дачне.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в етері "Суспільне. Студія", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російська армія прагне захопити позиції Сил оборони та активно штурмує флангові ділянки, уникаючи прямого зіткнення в центральній частині Торецька, де українські військові ефективно знищують ворога. На напрямку Суха Балка окупанти ведуть активні штурми з мототехнікою та намагаються застосовувати бронетехніку.

"Також із залученням великої кількості тактичної авіації. За 5 днів травня у нашій зоні відповідальності відбулося 70 авіаційних ударів, мінімально на два КАБи. На сьогодні більш як 140 одиниць цієї зброї противник застосував у нашому напрямку", - зазначив речник.

За його словами, війська РФ зазнали суттєвих втрат - лише за останні п’ять днів щонайменше 535 військових було вбито або поранено. При цьому на напрямках Щербинівка, Леонідівка та Неліпівка просування ворога не зафіксовано, активні штурмові дії тривають південніше, у зоні відповідальності сусіднього українського угруповання.

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