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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении Ситуация на Покровском направлении
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С начала суток произошло более 50 боестолкновений с противником, Силы обороны отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, - ОСГВ "Хортица"

Бои на востоке Украины во время перемирия

Несмотря на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие", с начала суток штурмовые действия РФ происходили практически на всех направлениях фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", - сказал он.

По словам Волошина, штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта. Однако большинство боестолкновений с противником было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", - заявил военный.

Напомним, российские войска адаптируют свои штурмовые действия к весенним условиям в районе Часова Яра и на направлении Константиновки.

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Артиллерийские обстрелы, авиаудары и попытки штурма."
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08.05.2025 13:54 Ответить
 
 