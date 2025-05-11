Общие боевые потери РФ с начала войны - около 965 890 человек (+1310 за сутки), 10 792 танка, 27 670 артсистем, 22 446 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 965 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 965 890 (+1310) человек,

танков - 10 792 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 22 446 (+6) единиц,

артиллерийских систем - 27 670 (+33) единиц,

РСЗО - 1381 (+1) единица,

средств ПВО - 1159 (+1) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 537 (+55) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 47 947 (+117) единиц,

специальной техники - 3878 (+3) единиц.

Смотрите также: Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 130 оккупантов и уничтожили 20 единиц мототехники в Донецкой области. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.