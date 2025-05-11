РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 965 890 человек (+1310 за сутки), 10 792 танка, 27 670 артсистем, 22 446 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 965 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 965 890 (+1310) человек,

танков - 10 792 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 22 446 (+6) единиц,

артиллерийских систем - 27 670 (+33) единиц,

РСЗО - 1381 (+1) единица,

средств ПВО - 1159 (+1) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 537 (+55) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 47 947 (+117) единиц,

специальной техники - 3878 (+3) единиц.

Смотрите также: Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 130 оккупантов и уничтожили 20 единиц мототехники в Донецкой области. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Видихаються кацапи....
11.05.2025 08:15 Ответить
Хорошее "перемирие"- по 1300 закабздоненных свинособак в день.
11.05.2025 08:18 Ответить
Так хочуть миру що пруться в чужу країну тисячами за добу здихати.
11.05.2025 08:25 Ответить
мотолиги закінчуються, на маціклєтах їдуть.
11.05.2025 08:28 Ответить
Потрібен 1 000 000 тварюк , щоб надовго запам ятали !
11.05.2025 08:53 Ответить
Минув 4099 день москальсько-української війни.
163! одиниці знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, арта норм.
Арта перевалила за 29000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 965 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
11.05.2025 09:09 Ответить
11.05.2025 09:11 Ответить
в первой декаде июня ждём долгожданный лямчик по мясу ... арта, рсзо и пво не перестают радовать... на логистику уже внимания не обращаю... еслиб такие цифры были по ствольной арте, бзе миноплюев, было-бы вообще шикардос
11.05.2025 09:29 Ответить
Йараславєль ніяк з святкового запою не вилізе?
11.05.2025 09:50 Ответить
 
 