Общие боевые потери РФ с начала войны - около 965 890 человек (+1310 за сутки), 10 792 танка, 27 670 артсистем, 22 446 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 965 890 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 965 890 (+1310) человек,
танков - 10 792 (+2) единицы,
боевых бронированных машин - 22 446 (+6) единиц,
артиллерийских систем - 27 670 (+33) единиц,
РСЗО - 1381 (+1) единица,
средств ПВО - 1159 (+1) единиц,
самолетов - 372 (+0) единицы,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 537 (+55) единиц,
крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 47 947 (+117) единиц,
специальной техники - 3878 (+3) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
163! одиниці знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, арта норм.
Арта перевалила за 29000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 965 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.