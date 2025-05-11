УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 965 890 осіб (+1310 за добу), 10 792 танки, 27 670 артсистем, 22 446 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 965 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 965890 (+1310) осіб,

танків - 10792 (+2) од,

бойових броньованих машин - 22446 (+6) од,

артилерійських систем - 27670 (+33) од,

РСЗВ - 1381 (+1) од,

засоби ППО - 1159 (+1) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35537 (+55),

крилаті ракети - 3197 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 47947 (+117) од,

спеціальна техніка - 3878 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 110-ї ОМБр залишили без транспорту окупантів-мотоциклістів. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18465) Генштаб ЗС (7104) ліквідація (4352) знищення (7985)
Видихаються кацапи....
11.05.2025 08:15 Відповісти
Хорошее "перемирие"- по 1300 закабздоненных свинособак в день.
11.05.2025 08:18 Відповісти
Так хочуть миру що пруться в чужу країну тисячами за добу здихати.
11.05.2025 08:25 Відповісти
мотолиги закінчуються, на маціклєтах їдуть.
11.05.2025 08:28 Відповісти
Потрібен 1 000 000 тварюк , щоб надовго запам ятали !
11.05.2025 08:53 Відповісти
Минув 4099 день москальсько-української війни.
163! одиниці знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, арта норм.
Арта перевалила за 29000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 965 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
11.05.2025 09:09 Відповісти
11.05.2025 09:11 Відповісти
в первой декаде июня ждём долгожданный лямчик по мясу ... арта, рсзо и пво не перестают радовать... на логистику уже внимания не обращаю... еслиб такие цифры были по ствольной арте, бзе миноплюев, было-бы вообще шикардос
11.05.2025 09:29 Відповісти
Йараславєль ніяк з святкового запою не вилізе?
11.05.2025 09:50 Відповісти
 
 