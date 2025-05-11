Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 965 890 осіб (+1310 за добу), 10 792 танки, 27 670 артсистем, 22 446 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 965 890 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 965890 (+1310) осіб,
танків - 10792 (+2) од,
бойових броньованих машин - 22446 (+6) од,
артилерійських систем - 27670 (+33) од,
РСЗВ - 1381 (+1) од,
засоби ППО - 1159 (+1) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35537 (+55),
крилаті ракети - 3197 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 47947 (+117) од,
спеціальна техніка - 3878 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
163! одиниці знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка файно, арта норм.
Арта перевалила за 29000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 965 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.