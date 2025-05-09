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Дронарі 110-ї ОМБр залишили без транспорту окупантів-мотоциклістів. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка залишили без транспорту російських штурмовиків-мотоциклістів.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

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Доіздились кацапури до пекла
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10.05.2025 00:09 Відповісти
Мені більше подобається як каже К2 - "**#ште *******, пох7й на техніку"....
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10.05.2025 00:17 Відповісти
 
 