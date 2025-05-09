Дронарі 110-ї ОМБр залишили без транспорту окупантів-мотоциклістів. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка залишили без транспорту російських штурмовиків-мотоциклістів.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар10.05.2025 00:09 Відповісти Мені подобається 0
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар10.05.2025 00:17 Відповісти Мені подобається 1
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