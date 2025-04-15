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Дрон-камікадзе завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій було 10 окупантів. ВIДЕО
Пілот батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій пересувалося відділення російських військових.
В результаті роботи всього одного дрона-камікадзе було ліквідовано десятьох окупантів, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+45 MrStepanovM
показати весь коментар15.04.2025 16:36
+29 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.04.2025 16:39
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.04.2025 16:36
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Гарне полювання/риболовля.
А хто ж там тоді тікає після вибуху?
https://www.google.com/search?sca_esv=3a618e889b997b30&sxsrf=AHTn8zr3PPGezurDUb2spPmQDLImfx9doA:1744728627627&q=%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&udm=7&fbs=ABzOT_CQmnVa6uw0NyNnWWoC7jZB7X6rwltdsyvQ2yORSMw0qQShsUINio7Ri8n5tKMo2-fzkNLTjanSXH_njks61L5wSadradz1bVI1yU9DxoCfTsO8qIBri5nwrDnL4muH00muWSV_TFBrlXHfhsd7Bt1PYqQpF2zp10ZasxXFL6fbtj__8ahhXKV5oR0-rj4es-********************-lp3I38bQQ5Y0F7wkts75rhSMr97mMT_ob5_xsLCe3VqRNDZPV5PaDDzIJGOc-cbyy47oGtg&sa=X&ved=2ahUKEwjR6tDQpNqMAxUkCRAIHbaYNfMQtKgLegQIEhAB&biw=1664&bih=915&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:5ffb5a6c,vid:GMH8pULoUk8,st:0 жмякать тут
Боже, сидять на своїх диванах і ще й мордою крутять, невдоволені.
"В результаті роботи всього одного дрона-камікадзе було https://t.me/ButusovPlus/19062?single ліквідовано десятьох окупантів, передає Цензор.НЕТ."