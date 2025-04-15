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Дрон-камікадзе завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій було 10 окупантів. ВIДЕО

Пілот батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій пересувалося відділення російських військових.

В результаті роботи всього одного дрона-камікадзе було ліквідовано десятьох окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Трупи ліквідованих російських загарбників плавають у багнюці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+45
ну ************ же!
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15.04.2025 16:36
+29
здоровья вам и хорошего настроения...
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15.04.2025 16:39
+27
Чергова гарна робота-респект...
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15.04.2025 16:36
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ну ************ же!
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15.04.2025 16:36 Відповісти
Оце страйк!
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15.04.2025 16:49 Відповісти
Чергова гарна робота-респект...
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15.04.2025 16:36 Відповісти
Живучі як таргани, бігають навіть після прямого влучання.
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15.04.2025 16:39 Відповісти
але осколкові поранення виводять зі строю, а якщо не накласти жгут то 200
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15.04.2025 16:44 Відповісти
На жаль, це так. Тобто не 10 тарганів задавили, а менше.
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15.04.2025 16:45 Відповісти
здоровья вам и хорошего настроения...
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15.04.2025 16:39 Відповісти
там один только отстреливался, остальные как в кинотеатре сидели и смотрели )))
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15.04.2025 16:43 Відповісти
Набились як шпроти в банку)
Гарне полювання/риболовля.
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15.04.2025 16:47 Відповісти
То в них нерест!
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15.04.2025 16:58 Відповісти
До хрусткої скоринки!
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15.04.2025 16:52 Відповісти
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15.04.2025 17:02 Відповісти
Наиболее распространенным и популярным является боулинг, в котором 10 кеглей.
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15.04.2025 17:04 Відповісти
Десятеро їхало, десятьох уражено.
А хто ж там тоді тікає після вибуху?
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15.04.2025 17:20 Відповісти
То свідок,який розповість "колегам",та ну нафік туди пертися.
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15.04.2025 18:08 Відповісти
вважаєш, що у кузові роботизована система ***** керує чи впевнений, що хтось дожив?
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16.04.2025 00:30 Відповісти
Водій може
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16.04.2025 10:06 Відповісти
Шикарний страйк
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15.04.2025 17:48 Відповісти
Огонька не знайдеться?
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15.04.2025 17:49 Відповісти
Па просьбе выживших передаем им жизнеутверждающую пестню
https://www.google.com/search?sca_esv=3a618e889b997b30&sxsrf=AHTn8zr3PPGezurDUb2spPmQDLImfx9doA:1744728627627&q=%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&udm=7&fbs=ABzOT_CQmnVa6uw0NyNnWWoC7jZB7X6rwltdsyvQ2yORSMw0qQShsUINio7Ri8n5tKMo2-fzkNLTjanSXH_njks61L5wSadradz1bVI1yU9DxoCfTsO8qIBri5nwrDnL4muH00muWSV_TFBrlXHfhsd7Bt1PYqQpF2zp10ZasxXFL6fbtj__8ahhXKV5oR0-rj4es-********************-lp3I38bQQ5Y0F7wkts75rhSMr97mMT_ob5_xsLCe3VqRNDZPV5PaDDzIJGOc-cbyy47oGtg&sa=X&ved=2ahUKEwjR6tDQpNqMAxUkCRAIHbaYNfMQtKgLegQIEhAB&biw=1664&bih=915&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:5ffb5a6c,vid:GMH8pULoUk8,st:0 жмякать тут
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15.04.2025 17:58 Відповісти
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15.04.2025 19:32 Відповісти
Хелоу Мазафака ))
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15.04.2025 20:01 Відповісти
Насправді вбитих там від 2 до 6. Решта або втекла, або прикидається.
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15.04.2025 21:28 Відповісти
STRIKE!
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15.04.2025 23:41 Відповісти
Сподіватимемося, ці "десять ліквідованих" не потраплять у зведення про втрати противника.
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15.04.2025 23:54 Відповісти
🎯і москальня відправилася в пекло 😍
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16.04.2025 08:01 Відповісти
Ой йо йой, ай я яй... як же можна так... вони просто їхали мирно убивати українців, а ви убили їх...
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16.04.2025 08:38 Відповісти
Кончені, які тут пишут "уражено тільки 4 або 6", "там не подохоло 10". Читайте заголовок! Дрон-камікадзе завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій БУЛО 10 окупантів. Де тут написано, що здохло 10!? І з якого це часу, одночасне ураження навіть двох кацапів одним дроном це поганий результат?
Боже, сидять на своїх диванах і ще й мордою крутять, невдоволені.
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16.04.2025 09:48 Відповісти
Ви праві, оцім коментаторам тільки до ТЦК важко дійти. А ось на полі бою вони б покрошили кожний сотню за раз. А ми ж їм віримо. Так, так...
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16.04.2025 10:19 Відповісти
чукча, а ти крім заголовку читати вмієш ще щось? Чи чукча не читатєль, чукча пісатєль?

"В результаті роботи всього одного дрона-камікадзе було https://t.me/ButusovPlus/19062?single ліквідовано десятьох окупантів, передає Цензор.НЕТ."
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16.04.2025 10:26 Відповісти
Формально вы правы, но ясень пень, что тут не было никакого умысла кого то обмануть, просто на скорую руку кто то написал текст, от имени Бутусова, а может и он не вникнув.
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16.04.2025 11:40 Відповісти
Кум привіт тобі і твоїй 110 !
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16.04.2025 11:15 Відповісти
Эти сцуки выживут даже после сичкарни.
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16.04.2025 16:03 Відповісти
 
 