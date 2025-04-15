Дрон-камікадзе завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій було 10 окупантів. ВIДЕО

Пілот батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади завдав точного удару по вантажівці з відкритим кузовом, у якій пересувалося відділення російських військових.

В результаті роботи всього одного дрона-камікадзе було ліквідовано десятьох окупантів, передає Цензор.НЕТ.

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