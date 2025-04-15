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Трупи ліквідованих російських загарбників плавають у багнюці. ВIДЕО
Гвардійці з харківського підрозділу "Гострі картузи" ліквідували російських солдатів влучними скидами боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, після атаки трупи окупантів плавали у багнюці.
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