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Трупи ліквідованих російських загарбників плавають у багнюці. ВIДЕО

Гвардійці з харківського підрозділу "Гострі картузи" ліквідували російських солдатів влучними скидами боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, після атаки трупи окупантів плавали у багнюці.

Дивіться: Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини та ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+37
Трупи ліквідованих російських загарбників плавають у багнюці

Тобто, в прівичной срєдє обітанія!
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15.04.2025 14:53
+22
В грязюці жили - в грязюці й помиратимуть...
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15.04.2025 14:57
+21
У мальчіков трусікі намоклі .
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15.04.2025 14:55
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Трупи ліквідованих російських загарбників плавають у багнюці

Тобто, в прівичной срєдє обітанія!
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15.04.2025 14:53 Відповісти
да-па дамашнєму как в радной запарєбрікавай говєні...
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15.04.2025 15:45 Відповісти
добре що хоч люди не пострадали
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16.04.2025 12:30 Відповісти
АБСОЛЮТНО !!!
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15.04.2025 15:58 Відповісти
Дніпровські раки виносять подяку дронщикам ЗСУ !!!!!
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15.04.2025 17:01 Відповісти
раки будуть XXXL
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15.04.2025 18:20 Відповісти
Ото і обмили заодно.
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15.04.2025 14:55 Відповісти
У мальчіков трусікі намоклі .
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15.04.2025 14:55 Відповісти
якісь цінні кадри були. на двох одна рація
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15.04.2025 14:55 Відповісти
Нехєр засмічувати ефір зайвими балачками ...
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15.04.2025 14:56 Відповісти
В грязюці жили - в грязюці й помиратимуть...
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15.04.2025 14:57 Відповісти
Ленин заснул.......
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15.04.2025 14:59 Відповісти
свиня завжди болото знайде.
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15.04.2025 15:01 Відповісти
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15.04.2025 15:03 Відповісти
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15.04.2025 15:04 Відповісти
гучний тільки заголовок
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15.04.2025 15:10 Відповісти
Чудова пісня...щоправда жодного слова розібрати неможливо...мабуть був наказ саме так співати українські пісні.
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15.04.2025 15:12 Відповісти
Огидні чурки!
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15.04.2025 15:14 Відповісти
Они думают, что попали в грязелечебницу.
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15.04.2025 15:17 Відповісти
Ну, как поплавали?
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15.04.2025 15:32 Відповісти
Відзначають річницю крейсера
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15.04.2025 15:41 Відповісти
Лєнін невигідно здох, немає тіла - немає Лади.
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15.04.2025 15:45 Відповісти
Лисий прикинувся мертвим,напарник надає собі ПМД,де тут ліквідовані
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15.04.2025 16:42 Відповісти
Дрон для лікування дурні у макитрі прописав грязьові ванни
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15.04.2025 15:45 Відповісти
ЧЛэнін, ти? ))
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15.04.2025 15:49 Відповісти
Лисий ****** прихід хапанув .
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15.04.2025 15:56 Відповісти
фантомас в аху* від прильоту...
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15.04.2025 18:18 Відповісти
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15.04.2025 19:43 Відповісти
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16.04.2025 08:39 Відповісти
воно не тоне...
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15.04.2025 22:43 Відповісти
у лисого щсь рожа не довольна...
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16.04.2025 08:53 Відповісти
Лысый к концу ролика уже задвухсотился и стал омыляться, а мужичок в бандане неплохо сориентировался и вполне возможно что выживет. Ракета почти в ******** прилетела, а он не рассыпался..........
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16.04.2025 10:21 Відповісти
***** в бандане крякнет от кровопотери в этой луже.А Лысый -молодец.
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16.04.2025 14:11 Відповісти
 
 