Трупи ліквідованих російських загарбників плавають у багнюці. ВIДЕО

Гвардійці з харківського підрозділу "Гострі картузи" ліквідували російських солдатів влучними скидами боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, після атаки трупи окупантів плавали у багнюці.

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