Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини та ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини. Було знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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