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Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини та ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини. Було знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Дивіться: Снайпери бригади "Спартан" ліквідували російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Вчора вночі Сили оборони України дали по зубам одній дуже цікавій «військовій частині» - мова йде про в/ч 35535, яка, до речі, є частиною 448-ї ракетної бригади і базується в такому дивовижному місці, як село Клюква у Курській області. Клюква, млять… І ось ці хлопці не сиділи без діла: вони активно обстрілювали м. Суми і не тільки, використовуючи комплекси «Іскандер».
https://www.facebook.com/share/v/1H7BWx83Zt/
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15.04.2025 13:29 Відповісти
 
 