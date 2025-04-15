Снайпери бригади "Спартан" ліквідували російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

Снайпери 3-ої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан" продемонстрували кадри з влучної у майстерної роботи по знищенню російських загарбників на Покровському напрямку.

Наші воїни продовжують нищити ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен постріл — мінус окупант. На відео — злагоджена та холоднокровна робота снайперів бригади, які щодня зменшують кількість противника на нашій землі. Без пощади. Без промахів", - написали бійці.

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