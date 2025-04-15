5 087 2
Снайпери бригади "Спартан" ліквідували російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО
Снайпери 3-ої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ "Спартан" продемонстрували кадри з влучної у майстерної роботи по знищенню російських загарбників на Покровському напрямку.
Наші воїни продовжують нищити ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кожен постріл — мінус окупант. На відео — злагоджена та холоднокровна робота снайперів бригади, які щодня зменшують кількість противника на нашій землі. Без пощади. Без промахів", - написали бійці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар15.04.2025 12:30 Відповісти Мені подобається 9
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль