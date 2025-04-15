Сили оборони завдали ворогу збитків на 100 000 доларів, знищивши комплекси відеоспостереження і антенне обладнання. ВIДЕО

На Півдні прикордонники "осліпили" ворога, завдавши йому збитків на 100 000 доларів. Оператори БпЛА виявили та, за допомогою FPV-дронів, знищили два комплекси відеоспостереження "Муром-М" і антенне обладнання противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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