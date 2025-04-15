Воїни 71 ОЄБр спільно із сусідніми підрозділами відбили штурм окупантів на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Десантники 71-ої окремої єгерської бригади разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку.

Росіяни кинули в атаку більше двох десятків одиниць бронетехніки – кілька танків, більш ніж півтора десятка БМП з піхотою. Окупанти йшли колоною, сподіваючись проломити нашу оборону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попереду броньованих машин йшли мотоциклісти, які маневрували і на швидкості намагалися прорватися до наших десантників. Розвідка вчасно помітила сили противника, і злагоджені дії артилеристів та пілотів дронів розбили бойовий порядок ворога, а потім методично знищили його. Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена дронами та скидами.

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