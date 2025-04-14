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Атака російських загарбників на мотоциклах провалилася під ударами дронів 60 ОМБр. ВIДЕО

Російські війська вкотре здійснили спробу атакувати українські позиції за допомогою мотоциклів, розраховуючи на швидкість та ефект раптовості. Проте спроба виявилась безуспішною — техніка була знищена ще на підході до переднього краю оборони.

Успішне ураження ворожих цілей забезпечили оператори ударних дронів з БПлА підрозділу ББпС Vidar 60-ої окремої механізованої бригади. Завдяки точним ударам було знищено кілька одиниць техніки та зірвано штурмові наміри противника, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці ССО знищили РСЗВ БМ-21 "Град", гаубицю, артилерійські системи та 7 одиниць автотехніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 60 ОМБр (29)


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Топ коментарі
+4
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14.04.2025 23:47
+4
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14.04.2025 23:51
+4
Я іще вчора про матациклістав-рокєров знав, що накрошили (син хороших друзів там воює). А сьогоднішнє відео прямо настрій підняло. Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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15.04.2025 08:15
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14.04.2025 23:47 Відповісти
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14.04.2025 23:51 Відповісти
атака не вийшла тому що на КАЗах зекономили.
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15.04.2025 00:01 Відповісти
Сарана.
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15.04.2025 07:41 Відповісти
Навіщо бʼють по мотоциклах ? Треба кацапа бити.
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15.04.2025 07:45 Відповісти
І дійсно, а про ракети то взагалі навіщо збивати, по операторах потрібно лупашити даже в сортирі.
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15.04.2025 08:12 Відповісти
Не неси дурню, ракета вибухає а мотоцикл ні.
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15.04.2025 08:52 Відповісти
Во-во, іще і покинуті кацапськими екіпажами танки палити не слід, вони ж не стріляють.
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15.04.2025 12:52 Відповісти
В мене була надія що ти не закінчений дебіл, але ні, ти таки закінчений дебіл.
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15.04.2025 17:26 Відповісти
Просто відійди від дзеркала і проблема з дИбілом буде вирішина. Не дякуй.
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15.04.2025 19:24 Відповісти
Річ шла про тебе, у тебе ще й з розумінням прочитаного проблеми.
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15.04.2025 20:51 Відповісти
А-а-а, про мене ! То плюнь тепер в монітор, або з ноги в екран !
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16.04.2025 08:17 Відповісти
Дивні думки крутяться у тебе в голові. Але мені вони не цікаві.
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16.04.2025 08:27 Відповісти
Я іще вчора про матациклістав-рокєров знав, що накрошили (син хороших друзів там воює). А сьогоднішнє відео прямо настрій підняло. Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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15.04.2025 08:15 Відповісти
мотопехота 🤣
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15.04.2025 08:41 Відповісти
я что то не понимаю , три мотоциклиста это наступление ??? я их ОДИН переххххл лопатой !!!(((
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15.04.2025 09:00 Відповісти
 
 