Атака російських загарбників на мотоциклах провалилася під ударами дронів 60 ОМБр. ВIДЕО

Російські війська вкотре здійснили спробу атакувати українські позиції за допомогою мотоциклів, розраховуючи на швидкість та ефект раптовості. Проте спроба виявилась безуспішною — техніка була знищена ще на підході до переднього краю оборони.

Успішне ураження ворожих цілей забезпечили оператори ударних дронів з БПлА підрозділу ББпС Vidar 60-ої окремої механізованої бригади. Завдяки точним ударам було знищено кілька одиниць техніки та зірвано штурмові наміри противника, інформує Цензор.НЕТ.

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