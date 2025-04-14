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Спецпризначенці ССО знищили РСЗВ БМ-21 "Град", гаубицю, артилерійські системи та 7 одиниць автотехніки. ВIДЕО
Оператори підрозділу "Баліста" Сил спеціальних операцій декілька тижнів на одному з операційних напрямків коригували удари по ворожих об'єктах, в тому числі по польовому складу боєприпасів. Завдяки злагодженій роботі знищено й поранено до десяти ворожих військових, а також знищена або виведена з ладу важлива техніка ворога.
Серед знищеного та пошкодженого: польовий склад з боєкомплектом (до 50 тонн боєприпасів), два складських приміщення, сім одиниць військової автотехніки, дві артилерійські системи невстановленого типу, гаубиця Мста-Б, реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град", інформує Цензор.НЕТ.
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Ирина Александра
показати весь коментар14.04.2025 23:07 Відповісти Мені подобається 1
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