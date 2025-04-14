Нацгвардійці ліквідували взвод особового складу противника, ворожу гармату, а також укриття. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" атакували ворога на одному з напрямків фронту.

Унаслідок скидів боєприпасів та застосування FPV-дронів було знищено взвод особового складу противника, ворожу гармату, а також укріплене укриття, інформує Цензор.НЕТ.

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