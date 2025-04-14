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Нацгвардійці ліквідували взвод особового складу противника, ворожу гармату, а також укриття. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" атакували ворога на одному з напрямків фронту.

Унаслідок скидів боєприпасів та застосування FPV-дронів було знищено взвод особового складу противника, ворожу гармату, а також укріплене укриття, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Український безпілотник зафільмував бійку між російськими солдатами біля окопу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Національна гвардія (1527)


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Хунта одобрює...
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14.04.2025 21:38 Відповісти
Двіжуха
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14.04.2025 21:51 Відповісти
Нігуя собі розїбали!
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14.04.2025 21:40 Відповісти
миленькие бейти их и не жалейте, уних одна дорога в ад
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14.04.2025 21:59 Відповісти
Саундтрек потужний, як ЗСУ!
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14.04.2025 22:02 Відповісти
От питання, ну на хіба це пусте пустословство: "...взвод ОСОБОВОГО СКЛАДУ противника..."? Невже слух не ріже і очи не коле? Чи це такий фірмовий стиль від ЦН?
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15.04.2025 10:06 Відповісти
 
 