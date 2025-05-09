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Дронари 110-й ОМБр оставили без транспорта оккупантов-мотоциклистов. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручко оставили без транспорта российских штурмовиков-мотоциклистов.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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мотоцикл (79) дроны (3991) 110 отдельная механизированная бригада (108) война в Украине (4192)


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Доіздились кацапури до пекла
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10.05.2025 00:09 Ответить
Мені більше подобається як каже К2 - "**#ште *******, пох7й на техніку"....
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10.05.2025 00:17 Ответить
 
 