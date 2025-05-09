Дронари 110-й ОМБр оставили без транспорта оккупантов-мотоциклистов. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручко оставили без транспорта российских штурмовиков-мотоциклистов.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий10.05.2025 00:09 Ответить Мне нравится 0
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий10.05.2025 00:17 Ответить Мне нравится 1
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