60 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, біля Торецька та Часового Яру боєзіткнення, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, минулої доби, 10 травня 2025 року на фронті було зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Черневе Сумської області; Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар - Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне - Запорізької області; Миколаївка - Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

Окрім того, зазначається, що на Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Генштаб також інформує, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

Обстановка на Курщині

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.