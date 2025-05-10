Враг не уменьшает количество штурмов на юге, - Силы обороны

Ожесточенные бои продолжаются вблизи Новоселки, Новополя и Вольного Поля на Новопавловском направлении, а также возле Степного под Орехово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

За сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи Новоселки, Новополя, Вольного Поля, а также в направлениях Шевченко, Привольного и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении противник проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 вражеских атак в районах Степного и Щербаков.

За прошедшие сутки враг несколько активизировался на Приднепровском направлении. Здесь он 6 раз пытался продвинуться вперед вблизи Антоновских железнодорожного и автомобильного мостов, а также в южной части островной зоны Днепра.

Вражеские обстрелы за сутки

За вчера зафиксировано 225 вражеских обстрелов с использованием почти 900 боеприпасов.

За минувшие сутки оккупанты нанесли более четырех сотен ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 250 сбросов с БПЛА, использовав не менее 300 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей. За минувшие сутки зафиксировано более десятка таких обстрелов. В частности, враг дронами-камикадзе атаковал Никопольщину.

В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине пострадали 2 человека.

Потери оккупантов

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

166 оккупантов;

8 артиллерийских систем;

28 единиц автомобильной техники;

2 БПЛА;

5 мотоциклов и квадроцикл;

7 лодок;

3 генератора;

2 антенны БПЛА, антенну связи и 2 антенны Старлинк;

2 места хранения БП и склад ГСМ.

Также разрушены:

45 укрытий;

3 оборудованные огневые позиции.

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