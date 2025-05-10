Враг не уменьшает количество штурмов на юге, - Силы обороны
Ожесточенные бои продолжаются вблизи Новоселки, Новополя и Вольного Поля на Новопавловском направлении, а также возле Степного под Орехово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
За сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи Новоселки, Новополя, Вольного Поля, а также в направлениях Шевченко, Привольного и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении противник проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 вражеских атак в районах Степного и Щербаков.
За прошедшие сутки враг несколько активизировался на Приднепровском направлении. Здесь он 6 раз пытался продвинуться вперед вблизи Антоновских железнодорожного и автомобильного мостов, а также в южной части островной зоны Днепра.
Вражеские обстрелы за сутки
За вчера зафиксировано 225 вражеских обстрелов с использованием почти 900 боеприпасов.
За минувшие сутки оккупанты нанесли более четырех сотен ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 250 сбросов с БПЛА, использовав не менее 300 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей. За минувшие сутки зафиксировано более десятка таких обстрелов. В частности, враг дронами-камикадзе атаковал Никопольщину.
В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине пострадали 2 человека.
Потери оккупантов
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 166 оккупантов;
- 8 артиллерийских систем;
- 28 единиц автомобильной техники;
- 2 БПЛА;
- 5 мотоциклов и квадроцикл;
- 7 лодок;
- 3 генератора;
- 2 антенны БПЛА, антенну связи и 2 антенны Старлинк;
- 2 места хранения БП и склад ГСМ.
Также разрушены:
- 45 укрытий;
- 3 оборудованные огневые позиции.
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