Ворог не зменшує кількості штурмів на півдні, - Сили оборони
Запеклі бої тривають поблизу Новосілки, Новополя і Вільного поля на Новопавлівському напрямку, а також біля Степового під Оріховим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Бойові дії
За добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Шевченка, Привільного та Зеленого Поля.
На Гуляйпільському напрямку противник проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізації штурмових дій.
На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Степового та Щербаків.
Минулої доби ворог дещо активізувався на Придніпровському напрямку. Тут він 6 разів намагався просунутись уперед поблизу Антонівських залізничного і автомобільного мостів, а також в південній частині острівної зони Дніпра.
Ворожі обстріли за добу
За вчора зафіксовано 225 ворожих обстрілів з використанням майже 900 боєприпасів.
Впродовж минулої доби окупанти завдали понад чотири сотні ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 250 скидів з БпЛА, використавши за малим 300 боєприпасів.
Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За минулу добу зафіксовано більше десятка таких обстрілів. Зокрема ворог дронами-камікадзе атакував Нікопольщину.
Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало двоє людей.
Втрати окупантів
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:
- 166 окупантів;
- 8 артилерійських систем;
- 28 одиниць автомобільної техніки;
- 2 БпЛА;
- 5 мотоциклів та квадроцикл;
- 7 човнів;
- 3 генератори;
- 2 антени БпЛА, антену зв’язку та 2 антени Старлінк;
- 2 місця зберігання БП та склад ПММ.
Також зруйновано:
- 45 укриттів;
- 3 обладнані вогневі позиції.
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