Ворог не зменшує кількості штурмів на півдні, - Сили оборони

Запеклі бої тривають поблизу Новосілки, Новополя і Вільного поля на Новопавлівському напрямку, а також біля Степового під Оріховим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

За добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу Новосілки, Новополя, Вільного Поля, а також у напрямках Шевченка, Привільного та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку противник проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізації штурмових дій.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Степового та Щербаків.

Минулої доби ворог дещо активізувався на Придніпровському напрямку. Тут він 6 разів намагався просунутись уперед поблизу Антонівських залізничного і автомобільного мостів, а також в південній частині острівної зони Дніпра.

Ворожі обстріли за добу

За вчора зафіксовано 225 ворожих обстрілів з використанням майже 900 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти завдали понад чотири сотні ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 250 скидів з БпЛА, використавши за малим 300 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За минулу добу зафіксовано більше десятка таких обстрілів. Зокрема ворог дронами-камікадзе атакував Нікопольщину.

Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині постраждало двоє людей.

Втрати окупантів

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

166 окупантів;

8 артилерійських систем;

28 одиниць автомобільної техніки;

2 БпЛА;

5 мотоциклів та квадроцикл;

7 човнів;

3 генератори;

2 антени БпЛА, антену зв’язку та 2 антени Старлінк;

2 місця зберігання БП та склад ПММ.

Також зруйновано:

45 укриттів;

3 обладнані вогневі позиції.

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