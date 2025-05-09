Попри так зване "перемир’я", окупанти продовжують штурмові дії на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня

Російські загарбники продовжують штурмові дії позицій Сил оборони України на Запорізькому напрямку попри оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним так зване "перемир'я", яке нібито має тривати з початку доби 8 травня до опівночі 11 травня. Зокрема, впродовж минулої доби, 8 травня, на цьому напрямку зафіксовано 31 атаку.

Про це в п'ятницю, 9 травня, у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Новопавлівському напрямку 28 штурмових дій, це така кількість, постійна, навіть дещо більше. Не припиняють штурмові дії намагаючись прорватись в напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Намагаються захопити певні населені пункти, такі як: Привільне, Новопіль, Вільне поле", - розповів речник.

Також Волошин поінформував, що на Оріхівському напрямку впродовж четверга, 8 травня, окупанти здійснили три штурмові дії.

"Проте це доволі масивні штурми, коли армія РФ залучала туди не лише малі групи піхоти, а й мотоциклетний транспорт. Російські війська намагалися прорватись в напрямку Степового і в напрямку Кам’янського", - сказав речник Сил оборони.

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За його словами, через нестачу особового складу, росіяни переводять в штурмовики офіцерів та солдатів з інших підрозділів, зокрема артилеристів, саперів та зенітників.

Також Волошин розповів, що Сили оборони завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.

"За кілька останніх діб внаслідок активної контрбатарейної боротьби Сил оборони, армія РФ щодня зазнає втрат в артилерійських системах озброєння. Тобто до 20 систем на день. Вони бачать, що фактично гинуть, пишуть рапорти й відмовляються виконувати накази, служити в артилерії і їх переводять в командирів штурмових підрозділів. Щодня у них втрати близько 200 людей. Тому переводять в штурмові підрозділи", - розповів речник.

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