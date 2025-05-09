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Новини Бойові дії на півдні Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Попри так зване "перемир’я", окупанти продовжують штурмові дії на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня

Волошин розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку

Російські загарбники продовжують штурмові дії позицій Сил оборони України на Запорізькому напрямку попри оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним так зване "перемир'я", яке нібито має тривати з початку доби 8 травня до опівночі 11 травня. Зокрема, впродовж минулої доби, 8 травня, на цьому напрямку зафіксовано 31 атаку.

Про це в п'ятницю, 9 травня, у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Новопавлівському напрямку 28 штурмових дій, це така кількість, постійна, навіть дещо більше. Не припиняють штурмові дії намагаючись прорватись в напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Намагаються захопити певні населені пункти, такі як: Привільне, Новопіль, Вільне поле", - розповів речник.

Також Волошин поінформував, що на Оріхівському напрямку впродовж четверга, 8 травня, окупанти здійснили три штурмові дії.

"Проте це доволі масивні штурми, коли армія РФ залучала туди не лише малі групи піхоти, а й мотоциклетний транспорт. Російські війська намагалися прорватись в напрямку Степового і в напрямку Кам’янського", - сказав речник Сил оборони.

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За його словами, через нестачу особового складу, росіяни переводять в штурмовики офіцерів та солдатів з інших підрозділів, зокрема артилеристів, саперів та зенітників.

Також Волошин розповів, що Сили оборони завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.

"За кілька останніх діб внаслідок активної контрбатарейної боротьби Сил оборони, армія РФ щодня зазнає втрат в артилерійських системах озброєння. Тобто до 20 систем на день. Вони бачать, що фактично гинуть, пишуть рапорти й відмовляються виконувати накази, служити в артилерії і їх переводять в командирів штурмових підрозділів. Щодня у них втрати близько 200 людей. Тому переводять в штурмові підрозділи", - розповів речник.

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Автор: 

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тому що путін оголосив перемир'я тільки на діпстрайки а зеленський мовчазно погодився.
на фронт це не поширюється, це було видно ще по великодню.
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09.05.2025 18:43 Відповісти
Всі питання до зеленої падли. Може завтра, сьогодні воно празднує
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09.05.2025 18:49 Відповісти
 
 