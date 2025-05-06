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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу та тренувальний полігон для операторів дронів, - Сили оборони

Підпал шин на ЗАЕС

Російські окупаційні війська продовжують використовувати захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу, зокрема для укриття підрозділів та тренування екіпажів безпілотників.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗАЕС залишається привабливим об'єктом для ворога, оскільки українські війська не завдають ударів по критичній інфраструктурі. Саме тому росіяни облаштовують на її території майданчики для навчань операторів БпЛА, а також розміщують особовий склад, зокрема підрозділи Росгвардії, зокрема угруповання "Ахмат".

Точну чисельність окупаційних сил на станції Волошин не уточнив, зауваживши, що там перебувають різні формування, які можуть утримувати техніку й особовий склад у значній кількості: "Там різні підрозділи стоять. Станція велика і вони можуть там утримувати і певну техніку", - зазначив речник. 

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Автор: 

АЕС (1153) Запорізька область (3642) Сили оборони півдня (348)


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Топ коментарі
+6
Дивно було б якби не використовували.
Хто їх туди пустив?
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06.05.2025 14:24
+5
Так херачте по ним, не стидайтеся.
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06.05.2025 14:18
+2
як щит використовують .це зрозуміло..
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06.05.2025 14:18
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Так херачте по ним, не стидайтеся.
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06.05.2025 14:18 Відповісти
як щит використовують .це зрозуміло..
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06.05.2025 14:18 Відповісти
Так збирайте РБ ООН доповідайте про це там чого тиша? тільки для марафону розповідати? МАГАТЕ надавала Україні гарантії, ще тоді як оголосили ядерне розброєння.Піднімайте це питання перед США, Великобританією які підписували меморандум.
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06.05.2025 14:23 Відповісти
Дивно було б якби не використовували.
Хто їх туди пустив?
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06.05.2025 14:24 Відповісти
Так же ж ніхто не здогадується
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06.05.2025 14:39 Відповісти
Забороніть!
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06.05.2025 14:24 Відповісти
Треба витравлювати як тарганів якоюсь хімією
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06.05.2025 14:28 Відповісти
Скатєртью, скатєрью, хлорпікрін стєлєтся..

То ніззя, ввдразу всілякі гамнесті пепезбудяться..
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06.05.2025 14:34 Відповісти
Не дивуйтеся, де москалі там військова база, вони не лохи
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06.05.2025 14:40 Відповісти
У МАГАТЕ це знають, але соромляться, хоть щось, проти сказати прутіну!
Виховані і чемні…
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06.05.2025 14:41 Відповісти
ВСУ на той час не переймалась захистом Кримського коридору, а Енергодар та ЗАЕС взагалі ніхто не захищав. Мабуть то Ермак с Зеленським винуваті, може вони дали наказ Залужному. Гірше, якщо ні.
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06.05.2025 14:42 Відповісти
Это понятно, кто сдал её фсбєшнику деркачу, а потом оркам???
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06.05.2025 15:08 Відповісти
Одни из самых мерзких руссопатов это операторы дронов. Потому что они не тупые но всё равно рашисты. Идейные, суки.
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06.05.2025 15:25 Відповісти
І чому по них не лупимо? Згідно заяв проектантів,станція витримає падіння великого авіалайнера. Що їй міна чи снаряд?
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06.05.2025 16:56 Відповісти
 
 