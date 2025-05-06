Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу та тренувальний полігон для операторів дронів, - Сили оборони

Російські окупаційні війська продовжують використовувати захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу, зокрема для укриття підрозділів та тренування екіпажів безпілотників.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗАЕС залишається привабливим об'єктом для ворога, оскільки українські війська не завдають ударів по критичній інфраструктурі. Саме тому росіяни облаштовують на її території майданчики для навчань операторів БпЛА, а також розміщують особовий склад, зокрема підрозділи Росгвардії, зокрема угруповання "Ахмат".

Точну чисельність окупаційних сил на станції Волошин не уточнив, зауваживши, що там перебувають різні формування, які можуть утримувати техніку й особовий склад у значній кількості: "Там різні підрозділи стоять. Станція велика і вони можуть там утримувати і певну техніку", - зазначив речник.

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