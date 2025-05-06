Россияне используют ЗАЭС как военную базу и тренировочный полигон для операторов дронов, - Силы обороны

Российские оккупационные войска продолжают использовать захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу, в частности для укрытия подразделений и тренировки экипажей беспилотников.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ЗАЭС остается привлекательным объектом для врага, поскольку украинские войска не наносят удары по критической инфраструктуре. Именно поэтому россияне обустраивают на ее территории площадки для учений операторов БПЛА, а также размещают личный состав, в частности подразделения Росгвардии, в частности группировки "Ахмат".

Точную численность оккупационных сил на станции Волошин не уточнил, отметив, что там находятся различные формирования, которые могут содержать технику и личный состав в значительном количестве: "Там разные подразделения стоят. Станция большая и они могут там удерживать и определенную технику", - отметил спикер.

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