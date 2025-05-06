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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Россияне используют ЗАЭС как военную базу и тренировочный полигон для операторов дронов, - Силы обороны

Поджог шин на ЗАЭС

Российские оккупационные войска продолжают использовать захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу, в частности для укрытия подразделений и тренировки экипажей беспилотников.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ЗАЭС остается привлекательным объектом для врага, поскольку украинские войска не наносят удары по критической инфраструктуре. Именно поэтому россияне обустраивают на ее территории площадки для учений операторов БПЛА, а также размещают личный состав, в частности подразделения Росгвардии, в частности группировки "Ахмат".

Точную численность оккупационных сил на станции Волошин не уточнил, отметив, что там находятся различные формирования, которые могут содержать технику и личный состав в значительном количестве: "Там разные подразделения стоят. Станция большая и они могут там удерживать и определенную технику", - отметил спикер.

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Автор: 

АЭС (544) Запорожская область (3119) Силы обороны юга (323)


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Топ комментарии
+6
Дивно було б якби не використовували.
Хто їх туди пустив?
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06.05.2025 14:24
+5
Так херачте по ним, не стидайтеся.
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06.05.2025 14:18
+2
Так збирайте РБ ООН доповідайте про це там чого тиша? тільки для марафону розповідати? МАГАТЕ надавала Україні гарантії, ще тоді як оголосили ядерне розброєння.Піднімайте це питання перед США, Великобританією які підписували меморандум.
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06.05.2025 14:23
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Так херачте по ним, не стидайтеся.
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06.05.2025 14:18 Ответить
як щит використовують .це зрозуміло..
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06.05.2025 14:18 Ответить
Так збирайте РБ ООН доповідайте про це там чого тиша? тільки для марафону розповідати? МАГАТЕ надавала Україні гарантії, ще тоді як оголосили ядерне розброєння.Піднімайте це питання перед США, Великобританією які підписували меморандум.
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06.05.2025 14:23 Ответить
Дивно було б якби не використовували.
Хто їх туди пустив?
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06.05.2025 14:24 Ответить
Так же ж ніхто не здогадується
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06.05.2025 14:39 Ответить
Забороніть!
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06.05.2025 14:24 Ответить
Треба витравлювати як тарганів якоюсь хімією
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06.05.2025 14:28 Ответить
Скатєртью, скатєрью, хлорпікрін стєлєтся..

То ніззя, ввдразу всілякі гамнесті пепезбудяться..
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06.05.2025 14:34 Ответить
Не дивуйтеся, де москалі там військова база, вони не лохи
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06.05.2025 14:40 Ответить
У МАГАТЕ це знають, але соромляться, хоть щось, проти сказати прутіну!
Виховані і чемні…
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06.05.2025 14:41 Ответить
ВСУ на той час не переймалась захистом Кримського коридору, а Енергодар та ЗАЕС взагалі ніхто не захищав. Мабуть то Ермак с Зеленським винуваті, може вони дали наказ Залужному. Гірше, якщо ні.
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06.05.2025 14:42 Ответить
Пользователи, зайдите на форум, там есть моё обращение к вам!
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06.05.2025 14:58 Ответить
Это понятно, кто сдал её фсбєшнику деркачу, а потом оркам???
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06.05.2025 15:08 Ответить
Одни из самых мерзких руссопатов это операторы дронов. Потому что они не тупые но всё равно рашисты. Идейные, суки.
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06.05.2025 15:25 Ответить
 
 