Войска РФ существенно активизировались на Новопавловском и Ореховском направлениях, - Силы обороны

Войска РФ активизировались на Юге Украины. На Новопавловском и Ореховском направлениях продолжаются интенсивные штурмы.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На юге враг за минувшие сутки и за несколько последних дней, скажем, несколько активизировался именно на Новопавловском южном направлении и на Ореховском направлении, на котором он продолжает вести и штурмовые действия, и наносит обстрелы, удары по нашим позициям... На Приднепровском направлении враг пытается проводить разведывательно-поисковые мероприятия для того, чтобы прощупать нашу оборону и при случае где-то закрепиться на каком-то небольшом плацдарме на одном из островов в этой островной зоне Днепра", - сообщил Волошин.

Он отметил, что опаснее всего сейчас на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 50 штурмовых столкновений.

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"Если за прошедшие дни там было 15, до 20, то за минувшие сутки - 50, и сейчас на этом направлении продолжаются штурмовые действия. Враг пытается прорваться в направлении Привольного, Новоселки, Зеленого Поля. Кроме того, перед тем, как проводить эти штурмовые действия, враг нанес по этим населенным пунктам и по позициям наших Сил обороны Украины авиационные удары и управляемыми авиационными бомбами, и неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказал спикер.

По его словам, сейчас попытки идти в наступление проводят российские штурмовики, которых готовили на территории АР Крым и временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

"Сейчас пытается изо всех сил прорвать нашу линию обороны - это на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, а на Новопавловском направлении он продолжает свои штурмовые действия после того, как зимой взял Великую Новоселку и сейчас пытается дальше продвигаться в сторону административной границы Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Там сейчас продолжаются довольно ожесточенные штурмовые действия врага. Вчера, например, там Силы обороны Украины уничтожили 70 мотоциклов. Вы представляете себе, что это за масса штурмовиков, которые на таком количестве мотоциклов пытаются штурмовать наши позиции!", - отметил Волошин.

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По его мнению, врагу поставили задачу "перед праздником победобесия иметь определенные результаты, и эти результаты враг пытается получить именно на этом, Новопавловском направлении".