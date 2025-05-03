Враг значительно активизировал атаки на юге. За сутки оккупанты потеряли 92 человека, - Силы обороны
На юге Украины противник значительно активизировал атаки на украинские позиции, а также непрерывно обстреливает прифронтовые территории из артиллерии и наносит удары дронами-камикадзе.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Штурмы оккупантами украинских позиций
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах Ривнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Багатыря.
На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое (бывш. Красное), Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак.
На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.
Отмечается, что на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Обстрелы территории Украины
Кроме того сообщается, что за вчера зафиксировано почти 250 вражеских обстрелов с использованием более 900 боеприпасов.
"За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 500 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе применяли и барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", и осуществили около 240 сбросов с БПЛА, использовав более 280 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Также оккупационные войска нанесли 6 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 22 управляемые авиабомбы (КАБ) и 42 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
Потери армии РФ
Отмечается, что подразделения ПВО уничтожили 11 БПЛА Shahed-136.
За минувшие сутки вражеские потери составляют 92 оккупанта.
Кроме того, уничтожено:
- 7 артиллерийских систем;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 1 зенитно-ракетный комплекс Бук-М3;
- 1 танк;
- 9 БПЛА (Орлан-10, Zala, Supercam);
- 15 мотоциклов;
- 3 квадроцикла;
- 3 лодки;
- 1 РЕБ;
- 3 антенны БПЛА;
- 7 антенн связи;
- 4 места хранения БП;
- 2 места хранения ГСМ;
- 2 антенны Starlink.
Также разрушены:
- 33 укрытия;
- 1 наблюдательный пункт;
- 1 командно-наблюдательный пункт.
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