Враг значительно активизировал атаки на юге. За сутки оккупанты потеряли 92 человека, - Силы обороны

На юге Украины противник значительно активизировал атаки на украинские позиции, а также непрерывно обстреливает прифронтовые территории из артиллерии и наносит удары дронами-камикадзе.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Штурмы оккупантами украинских позиций

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах Ривнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Багатыря.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое (бывш. Красное), Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны остановили попытки врага прорвать оборону в районе Константинополя, Багатыря и Бурлацкого, - ОСГВ "Хортиця"

Отмечается, что на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Обстрелы территории Украины

Кроме того сообщается, что за вчера зафиксировано почти 250 вражеских обстрелов с использованием более 900 боеприпасов.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 500 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе применяли и барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", и осуществили около 240 сбросов с БПЛА, использовав более 280 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Также оккупационные войска нанесли 6 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 22 управляемые авиабомбы (КАБ) и 42 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Также читайте: 2025 год может стать годом самых больших потерь РФ в войне против Украины, - британская разведка

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

Потери армии РФ

Отмечается, что подразделения ПВО уничтожили 11 БПЛА Shahed-136.

За минувшие сутки вражеские потери составляют 92 оккупанта.

Кроме того, уничтожено:

7 артиллерийских систем;

20 единиц автомобильной техники;

1 зенитно-ракетный комплекс Бук-М3;

1 танк;

9 БПЛА (Орлан-10, Zala, Supercam);

15 мотоциклов;

3 квадроцикла;

3 лодки;

1 РЕБ;

3 антенны БПЛА;

7 антенн связи;

4 места хранения БП;

2 места хранения ГСМ;

2 антенны Starlink.

Также читайте: Враг не оставляет попыток форсировать Днепр в Херсонской области, - Силы обороны юга

Также разрушены: