Враг не оставляет попыток форсировать Днепр в Херсонской области, - Силы обороны юга

Российские военные в последнее время нарастили количество сил для форсирования островов на Днепре в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Форсирование в островной зоне выглядят так, что российская группа пытается доплыть до какого-то острова, Силы обороны Украины уничтожают их плавсредства, они вплавь или как-то еще перебираются на этот остров, несколько дней на нем находятся без вооружения, без продуктов, без воды. Россияне потом сбрасывают им дронами воду, боеприпасы, вооружение, но через несколько дней мы их уничтожаем или они сдаются в плен", - рассказал спикер.

Несмотря на попытки, враг не имеет достаточно сил для осуществления мощных высадок и массированного форсирования Днепра. Впрочем, россияне с каждым днем все больше обстреливают правобережную Херсонщину из различных видов вооружения.

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