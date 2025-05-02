Ворог не полишає спроб форсувати Дніпро на Херсонщині, - Сили оборони півдня

Російські військові останнім часом наростили кількість сил для форсування островів на Дніпрі у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Форсування в острівній зоні виглядають так, що російська група намагається допливти до якогось острова, Сили оборони України знищують їхні плавзасоби, вони вплав чи якось ще перебираються на цей острів, декілька днів на ньому перебувають без озброєння, без продуктів, без води. Росіяни потім скидають їм дронами воду, боєприпаси, озброєння, але через декілька днів ми їх знищуємо або вони здаються у полон", – розповів речник.

Попри спроби, ворог не має достатньо сил для здійснення потужних висадок і масованого форсування Дніпра Втім, росіяни з кожним днем дедалі більше обстрілюють правобережну Херсонщину з різних видів озброєння.

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