Армія РФ намагається висадитися на острові Бугаз на Дніпрі та створити плацдарм, - Сили оборони півдня

За кілька днів росіяни здійснили кілька спроб висадитися на острову поблизу населеного пункту Кізомис на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, ну назвемо це "новий", напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні – це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз. Там ворог намагається висадитись на цей острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро", – розповів Волошин.

Водночас речник запевнив, що окупантам це не вдається, і їхні спроби наразі марні.

"Спроби виглядають так, що, наприклад, ворог на плавзасобах (на човнах) намагається пересікти якусь там водну артерію – чи це протока, чи Дніпро. Сили оборони знищують. Ну, якщо вдається комусь вижити на цих островах, то вони там грають в таку імпровізовану "робінзоніаду", коли їх звідти забрати ворог вже не може, доставляє їм дронами і продукти, і воду, боєприпаси, а за декілька днів бувають випадки, що ці російські військовослужбовці – робінзони так звані – здаються в полон або їх знищують Сили оборони України", – поінформував він.

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За словами Волошина, "ці бійці слугують для російської пропаганди, коли вони кажуть, що цей острів чи цей плацдарм вже під їхнім контролем".

"Такі випадки доволі часто трапляються, але хочу запевнити, що Сили оборони України тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування", – наголосив речник.