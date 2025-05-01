Росія намагається знищити Гуляйполе авіаударами, - Сили оборони півдня

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська активно знищують місто Гуляйполе у Запорізькій області за допомогою масованих авіаударів.

Про це він заявив у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна сказати про те, що (ворог,- ред.) знищує, буквально намагається стерти авіаударами такий населений пункт, як Гуляйполе, тому що щодня по ньому прилітає як мінімум два з половиною, а то і три десятки керованих авіаційних ракет, а також ворог інколи по ньому завдає ударів керованими авіаційними бомбами", - наголосив Волошин.

За його словами, подібну тактику російські війська застосовують і щодо міста Херсон, яке постійно обстрілюють не лише артилерією, а й дронами-камікадзе.

"Ситуація на півдні у нас доволі непроста. Ворог продовжує навіть нарощувати кількість і артилерійських обстрілів, і авіаційних ударів", - додав речник.

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