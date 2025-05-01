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Новини Бойові дії на півдні
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Росія намагається знищити Гуляйполе авіаударами, - Сили оборони півдня

зведення Генштабу

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська активно знищують місто Гуляйполе у Запорізькій області за допомогою масованих авіаударів.

Про це він заявив у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна сказати про те, що (ворог,- ред.) знищує, буквально намагається стерти авіаударами такий населений пункт, як Гуляйполе, тому що щодня по ньому прилітає як мінімум два з половиною, а то і три десятки керованих авіаційних ракет, а також ворог інколи по ньому завдає ударів керованими авіаційними бомбами", - наголосив Волошин.

За його словами, подібну тактику російські війська застосовують і щодо міста Херсон, яке постійно обстрілюють не лише артилерією, а й дронами-камікадзе.

"Ситуація на півдні у нас доволі непроста. Ворог продовжує навіть нарощувати кількість і артилерійських обстрілів, і авіаційних ударів", - додав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог не зменшує вогневу активність, постійно зростає кількість артилерійських обстрілів і ударів дронами-камікадзе на півдні, - Сили оборони

Автор: 

Гуляйполе (95) Запорізька область (3623) Сили оборони півдня (340) Пологівський район (43) війна в Україні (4057)


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Ну а ми звичайно ніяких ударів у відповідь по ворогу робити не плануємо. Комфорт россійських нацистів для нас це головне.
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01.05.2025 12:46 Відповісти
Тому, уже за Україною черга нарешті, ударити по військам окупанта, під час їх парадного побєдобєсія на московії!!
Але ж, оті особи в урядовому кварталі+Оманські та зеленський з стефанчуком і шмигалем… СРАТЬєхі, лише на лохоМарафоні!!!
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01.05.2025 12:53 Відповісти
 
 