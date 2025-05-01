Ворог не зменшує вогневу активність, постійно зростає кількість артилерійських обстрілів і ударів дронами-камікадзе на півдні, - Сили оборони

Протягом минулої доби, 30 квітня, російські загарбники на півдні напрямку атакували на Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Зафіксовано 349 ворожих обстрілів з використанням майже понад 1500 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Впродовж минулої доби окупанти завдали 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема застосовували і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", та здійснили близько 240 скидів з БпЛА, використавши понад 320 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали 7 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 3 керовані авіабомби (КАБ) та 86 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Нашими підрозділами ППО знищено 7 БпЛА "Shahed-136".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривають запеклі бої на Новопавлівському напрямку. Ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей, - Волошин