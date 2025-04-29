Тривають запеклі бої на Новопавлівському напрямку. Ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей, - Волошин

Наразі спостерігається суттєве загострення ситуації на Новопавлівському напрямку, війська РФ намагаються прорватися на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Крім того, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатись і на Оріхівському напрямку, це там, де Малі Щербаки, Лобкове, Степове. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя. Крім того, досить загострилась за декілька останніх днів ситуація і на Придніпровському чи Херсонському напрямку", - повідомив Волошин.

Так, за його словами, на Херсонському напрямку почастішали спроби ворога захопити острови на Дніпрі. І хоча Сили оборони в основному топлять ворожі плавзасоби, окремим росіянам вдається висадитися на островах.

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"Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхні командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти застосовує, як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше", - зазначив Волошин.

Також він висловив занепокоєння ворожими подвійними ударами по Херсону керованими авіабомбами з подальшими артилерійськими та дроновими.

"Цими бомбами (КАБами. - Ред.) ворог бив по житловій забудові. Є і постраждалі, і жертви серед мирного населення, і руйнування серед цивільних будівель. І крім того, ворог застосовує таку тактику підлу, що спочатку завдає таких ударів бомбами, а коли приїжджають рятувальники, екстрені служби, то через деякий час здійснює артилерійський обстріл. Ворог здійснює артилерійський обстріл і завдає ударів дронами-камікадзе вже по тих службах, які проводять евакуацію, рятувальні роботи там. Позавчора був один випадок і сьогодні дві години тому ворог здійснив подібний удар трьома керованими авіаційними бомбами", - сказав Волошин.

Як повідомлялося, обов’язкову евакуацію сімей із дітьми оголосили в двох громадах Дніпропетровщини.