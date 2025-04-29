Обов’язкову евакуацію сімей із дітьми оголосили в одній з громад Дніпропетровщини

У низці населених пунктів Межівської селищної територіальної громади Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми.

Про це повідомляє пресслужба громади, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія ЛИСАКА від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25 з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками", - йдеться в повідомленні.

Евакуація здійснюватиметься транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова.

"Особам, що виїздитимуть, з собою необхідно взяти документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації", - додали там.

Читайте: Окупанти вдарили по рятувальниках у Нікополі: пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж