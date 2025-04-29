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Новини Евакуація на Дніпропетровщині
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Обов’язкову евакуацію сімей із дітьми оголосили в одній з громад Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині оголосили евакуація сімей із дітьми

У низці населених пунктів Межівської селищної територіальної громади Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми.

Про це повідомляє пресслужба громади, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія ЛИСАКА від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25 з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками", - йдеться в повідомленні.

Евакуація здійснюватиметься транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова.

"Особам, що виїздитимуть, з собою необхідно взяти документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації", - додали там.

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На Дніпропетровщині оголосили евакуація сімей із дітьми

Автор: 

евакуація (2314) Дніпропетровська область (3741) Синельниківський район (55) Межова (1)


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Це сумно(
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29.04.2025 11:03 Відповісти
мдаа... Все зрозуміло. Пхаються орки на Дніпропетровщину(((
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29.04.2025 11:17 Відповісти
Коли пуйло готувалося до великої війни, ми готувалися до виборів. З піснями, танцями, тенісом та ...шашликами.
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29.04.2025 11:20 Відповісти
***** почало готуватися до війни ще тоді, коли спробувало віджати Тузлу і почало будувати дамбу. Ти не знав???
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29.04.2025 11:26 Відповісти
Цікаво, в цих громадах голосували за ПреЗеДента, вони із кагорти 73%? Нарешті побакчили плоди своєї галочки? Поржали? Саме страшне, що це ще не кінець!
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29.04.2025 11:22 Відповісти
от і приїхали..., ще місяців зо 2 тому Лисак говорив, що це не обов'язково... де ж все ж таки починаються ці лінії оборони, які неможливо подолати..., мені здається, що було достатньо часу, щоб побудувати сотні кілометрів нездоланих окопів та мінних полів...
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29.04.2025 11:25 Відповісти
 
 