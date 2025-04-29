РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12020 посетителей онлайн
Новости Эвакуация на Днепропетровщине
2 219 27

Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в одной из громад Днепропетровской области

В Днепропетровской области объявили эвакуацию семей с детьми

В ряде населенных пунктов Межевской поселковой территориальной громады Днепропетровщины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает пресс-служба громады, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея ЛЫСАКА от 25 апреля 2025 года № 7963/0/527-25 с 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной громады (селах: Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка) объявлена обязательная эвакуация в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями", - говорится в сообщении.

Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межевая.

"Лицам, которые будут выезжать, с собой необходимо взять документы, деньги, банковские карты, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также необходимые вещи, которые могут понадобиться в случае эвакуации", - добавили там.

Читайте: Оккупанты ударили по спасателям в Никополе: повреждена техника. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области объявили эвакуацию семей с детьми

Автор: 

эвакуация (2074) Днепропетровская область (3969) Синельниковский район (55) Межевая (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Це сумно(
показать весь комментарий
29.04.2025 11:03
+8
***** почало готуватися до війни ще тоді, коли спробувало віджати Тузлу і почало будувати дамбу. Ти не знав???
показать весь комментарий
29.04.2025 11:26
+6
Укріплення будувати не треба, бо шашлик на травневі. Такаж муйня у сумській?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це сумно(
показать весь комментарий
29.04.2025 11:03 Ответить
мдаа... Все зрозуміло. Пхаються орки на Дніпропетровщину(((
показать весь комментарий
29.04.2025 11:17 Ответить
Коли пуйло готувалося до великої війни, ми готувалися до виборів. З піснями, танцями, тенісом та ...шашликами.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:20 Ответить
***** почало готуватися до війни ще тоді, коли спробувало віджати Тузлу і почало будувати дамбу. Ти не знав???
показать весь комментарий
29.04.2025 11:26 Ответить
Взагалі-то якщо так, то рашка дуже не задоволена була, що Крим відійшов нам коли ми стали незалежними. І готувались уже тоді. А ти не знав? Досить уже Тузлой своїх відмивати за велику війну.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:36 Ответить
Хоча б в рідній для Зєлі Дніпропетровській області Зермаки збудували нормальні оборонні споруди для ЗСУ?
Тут вже не можливо звинуватити ні папєрєдніков, ні ху@ла.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:48 Ответить
хто винний в тому, що в Харківській області не побудовані фортифікаційні споруди. Хіба не місцева адміністрація? Ви не хочете враховувати фактори та обставини.
показать весь комментарий
29.04.2025 11:52 Ответить
Місцеві військово-цивільні адміністрації призначені Зеленським і контролюються ним та ОПою. Саме вони разом і відповідальні за фортифікації.
Але якщо ви навіть в цій злочинній недбалості ( або навмисних діях ) виправдовуєте Зєлю та його мародерів, то гундосики вам в поміч.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:08 Ответить
По всій Україні потрібно було будувати? Ви площу України в цифрах знаєте?
З 2014 фортифікації будувати біля тодішньої лінії зіткнення, і нормально будували. Саме перед тими фортифікаціями каZапи застрягли найдовше після лютого 2022.
А там, де Зєля проводив демонтаж фортифікацій, збудованих клятими папєрєдніками, і по розмінованих ним територіях вони проходили сотні км за кілька днів.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:39 Ответить
У "стіни Яценюка" були інші функції.
Навіщо Зєля демонстрував фортифікації в Донецькій і Луганській області?
показать весь комментарий
29.04.2025 12:55 Ответить
Цікаво, в цих громадах голосували за ПреЗеДента, вони із кагорти 73%? Нарешті побакчили плоди своєї галочки? Поржали? Саме страшне, що це ще не кінець!
показать весь комментарий
29.04.2025 11:22 Ответить
от і приїхали..., ще місяців зо 2 тому Лисак говорив, що це не обов'язково... де ж все ж таки починаються ці лінії оборони, які неможливо подолати..., мені здається, що було достатньо часу, щоб побудувати сотні кілометрів нездоланих окопів та мінних полів...
показать весь комментарий
29.04.2025 11:25 Ответить
Натомість.будували сотні домівок в Європі ті хто тримає.касу(
показать весь комментарий
29.04.2025 11:30 Ответить
Укріплення будувати не треба, бо шашлик на травневі. Такаж муйня у сумській?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:35 Ответить
а потім рехверендум і ***** запише собі нову область а трамп скаже треба віддати?
показать весь комментарий
29.04.2025 11:48 Ответить
Такі "рєхвєрєндуми" можна у кожному багатоквартирному будинку "проводити".
показать весь комментарий
29.04.2025 11:52 Ответить
Чекати на евакуацію з Київщини?
показать весь комментарий
29.04.2025 12:09 Ответить
і знов фортифікацій немає бо гроші розкрадені зеленими гнидами
показать весь комментарий
29.04.2025 12:13 Ответить
 
 