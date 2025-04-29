Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в одной из громад Днепропетровской области

В ряде населенных пунктов Межевской поселковой территориальной громады Днепропетровщины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает пресс-служба громады, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея ЛЫСАКА от 25 апреля 2025 года № 7963/0/527-25 с 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной громады (селах: Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка) объявлена обязательная эвакуация в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями", - говорится в сообщении.

Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межевая.

"Лицам, которые будут выезжать, с собой необходимо взять документы, деньги, банковские карты, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также необходимые вещи, которые могут понадобиться в случае эвакуации", - добавили там.

Читайте: Оккупанты ударили по спасателям в Никополе: повреждена техника. ФОТОрепортаж