Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в одной из громад Днепропетровской области
В ряде населенных пунктов Межевской поселковой территориальной громады Днепропетровщины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.
Об этом сообщает пресс-служба громады, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея ЛЫСАКА от 25 апреля 2025 года № 7963/0/527-25 с 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной громады (селах: Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка) объявлена обязательная эвакуация в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями", - говорится в сообщении.
Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межевая.
"Лицам, которые будут выезжать, с собой необходимо взять документы, деньги, банковские карты, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также необходимые вещи, которые могут понадобиться в случае эвакуации", - добавили там.
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Тут вже не можливо звинуватити ні папєрєдніков, ні ху@ла.
Але якщо ви навіть в цій злочинній недбалості ( або навмисних діях ) виправдовуєте Зєлю та його мародерів, то гундосики вам в поміч.
З 2014 фортифікації будувати біля тодішньої лінії зіткнення, і нормально будували. Саме перед тими фортифікаціями каZапи застрягли найдовше після лютого 2022.
А там, де Зєля проводив демонтаж фортифікацій, збудованих клятими папєрєдніками, і по розмінованих ним територіях вони проходили сотні км за кілька днів.
Навіщо Зєля демонстрував фортифікації в Донецькій і Луганській області?