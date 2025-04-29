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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Оккупанты ударили по спасателям в Никополе: повреждена техника. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никополе Днепропетровской области российские оккупанты атаковали спасателей во время ликвидации возгорания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела в жилом доме возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты повторно атаковали чрезвычайников. Повреждениям подвергся пожарно-спасательный автомобиль.

"Впоследствии враг цинично еще раз ударил по спасателям: изуродован еще один пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, среди личного состава пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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удар по спасателям в Никополе
удар по спасателям в Никополе
удар по спасателям в Никополе
удар по спасателям в Никополе
удар по спасателям в Никополе

Автор: 

обстрел (27248) ГСЧС (4976) Никополь (1026) Днепропетровская область (3969) Никопольский район (201)


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