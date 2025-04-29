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Враг в очередной раз массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками: погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Защитники неба уничтожили 7 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Губиниской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении. Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж - повреждены.

Обстрелы Днепропетровской области 29 апреля

Враг также атаковал БпЛА Славянскую громаду Синельниковского района. Возник пожар на аграрном предприятии.

По Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, агрессор ударил КАБом. Последствия выясняются.

По Никопольщине - попал артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Побиты инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

Никопольский район
Никопольский район
Никопольский район

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Автор: 

Никополь (1026) Днепропетровская область (3969) Никопольский район (201) Самарский район (3) Синельниковский район (55)


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Дитину вбив thetrampoputinizm
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29.04.2025 07:55 Ответить
Живу в будинку який наші батьки будували три покоління. В будь який момент щось може прилетіти від ***** і все в хлам... Отак почав капітальний ремонт на старість під час карантину, а зараз нема ні сил, ні коштів, ні мотивації закінчувати до кінця війни... Але ж у мене косметика, а у людей розбита хата трагедія... Грьобані кацапи...
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29.04.2025 08:01 Ответить
Майже жодного дня не проходить що б рашиськіц варвари не вбивали дітей ,будь ти проклята імперія зла, коли ви злочинці виздихаєте злочинці ?
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29.04.2025 08:23 Ответить
 
 