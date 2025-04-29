Враг в очередной раз массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками: погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Защитники неба уничтожили 7 БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В Губиниской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении. Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж - повреждены.
Враг также атаковал БпЛА Славянскую громаду Синельниковского района. Возник пожар на аграрном предприятии.
По Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, агрессор ударил КАБом. Последствия выясняются.
По Никопольщине - попал артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Побиты инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.
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