Враг в очередной раз массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками: погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Защитники неба уничтожили 7 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Губиниской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении. Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж - повреждены.

Враг также атаковал БпЛА Славянскую громаду Синельниковского района. Возник пожар на аграрном предприятии.

По Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, агрессор ударил КАБом. Последствия выясняются.

По Никопольщине - попал артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Побиты инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.







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