Россияне в течение дня нанесли более 15 ударов по Никопольскому району: пострадал мужчина, повреждены дома, ЛЭП, газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня понедельника, 28 апреля, российские захватчики более 15 раз ударили по Никопольщине Днепропетровской области. Вследствие обстрелов ранен мужчина.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг применял дроны и артиллерийский огонь.

Оккупанты ударили по Никополю и трем громадам - Мировской, Покровской и Марганецкой.

Во время одной из атак пострадал 59-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, он лечится амбулаторно.

Вследствие атак повреждены три частных дома, хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура и АЗС. Задета линия электропередач и газопровод.

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