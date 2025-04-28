РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11419 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
140 0

Россияне в течение дня нанесли более 15 ударов по Никопольскому району: пострадал мужчина, повреждены дома, ЛЭП, газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня понедельника, 28 апреля, российские захватчики более 15 раз ударили по Никопольщине Днепропетровской области. Вследствие обстрелов ранен мужчина.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг применял дроны и артиллерийский огонь.

обстрелы Никопольщины

Оккупанты ударили по Никополю и трем громадам - Мировской, Покровской и Марганецкой.

обстрелы Никопольщины

Во время одной из атак пострадал 59-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, он лечится амбулаторно.

обстрелы Никопольщины

Вследствие атак повреждены три частных дома, хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура и АЗС. Задета линия электропередач и газопровод.

обстрелы Никопольщины

Читайте также: Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину: в Павлограде погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27248) Никополь (1025) Днепропетровская область (3969) Никопольский район (201)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 