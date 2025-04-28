Россияне в течение дня нанесли более 15 ударов по Никопольскому району: пострадал мужчина, повреждены дома, ЛЭП, газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня понедельника, 28 апреля, российские захватчики более 15 раз ударили по Никопольщине Днепропетровской области. Вследствие обстрелов ранен мужчина.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг применял дроны и артиллерийский огонь.
Оккупанты ударили по Никополю и трем громадам - Мировской, Покровской и Марганецкой.
Во время одной из атак пострадал 59-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, он лечится амбулаторно.
Вследствие атак повреждены три частных дома, хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура и АЗС. Задета линия электропередач и газопровод.
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