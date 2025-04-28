Росіяни впродовж дня завдали понад 15 ударів по Нікопольщині: постраждав чоловік, пошкоджені будинки, ЛЕП, газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня понеділка, 28 квітня, російські загарбники понад 15 разів вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог застосовував дрони та артилерійський вогонь.

Окупанти поцілили по Нікополю і трьох громадах – Мирівській, Покровській та Марганецькій.

Під час однієї із атак постраждав 59-річний чоловік. Його стан задовільний, він лікується амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач і газогін.

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