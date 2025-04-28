УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
147 0

Росіяни впродовж дня завдали понад 15 ударів по Нікопольщині: постраждав чоловік, пошкоджені будинки, ЛЕП, газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня понеділка, 28 квітня, російські загарбники понад 15 разів вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог застосовував дрони та артилерійський вогонь.

обстріли Нікопольщини

Окупанти поцілили по Нікополю і трьох громадах – Мирівській, Покровській та Марганецькій.

обстріли Нікопольщини

Під час однієї із атак постраждав 59-річний чоловік. Його стан задовільний, він лікується амбулаторно.

обстріли Нікопольщини

Внаслідок атак пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач і газогін.

обстріли Нікопольщини

Читайте також: Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: у Павлограді загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28568) Нікополь (1194) Дніпропетровська область (3741) Нікопольський район (201)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 