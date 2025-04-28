Росіяни впродовж дня завдали понад 15 ударів по Нікопольщині: постраждав чоловік, пошкоджені будинки, ЛЕП, газогін. ФОТОрепортаж
Упродовж дня понеділка, 28 квітня, російські загарбники понад 15 разів вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог застосовував дрони та артилерійський вогонь.
Окупанти поцілили по Нікополю і трьох громадах – Мирівській, Покровській та Марганецькій.
Під час однієї із атак постраждав 59-річний чоловік. Його стан задовільний, він лікується амбулаторно.
Внаслідок атак пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда. Понівечені інфраструктура та АЗС. Зачепило лінію електропередач і газогін.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль