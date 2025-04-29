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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Окупанти вдарили по рятувальниках у Нікополі: пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

У Нікополі Дніпропетровської області російські окупанти атакували рятувальників під час ліквідації займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу у житловому будинку виникла пожежа. Під час її ліквідації окупанти повторно атакували надзвичайників. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

"Згодом ворог цинічно ще раз вдарив по рятувальниках: понівечено ще один пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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удар по рятувальниках у Нікополі
удар по рятувальниках у Нікополі
удар по рятувальниках у Нікополі
удар по рятувальниках у Нікополі
удар по рятувальниках у Нікополі

Автор: 

обстріл (28568) ДСНС (5115) Нікополь (1195) Дніпропетровська область (3741) Нікопольський район (202)


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