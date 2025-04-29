Ворог вкотре масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками: загинула 12-річна дівчинка, є постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 квітня російська армія знову масовано спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. Оборонці неба знищили 7 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні. Частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж – пошкоджені.

Ворог також атакував БпЛА Слов’янську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа на аграрному підприємстві.

По Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив КАБом. Наслідки з'ясовуються.

По Нікопольщині – поцілив артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.







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