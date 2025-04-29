Продолжаются ожесточенные бои на Новопавловском направлении. Враг рвется к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, - Волошин

Сейчас наблюдается существенное обострение ситуации на Новопавловском направлении, войска РФ пытаются прорваться на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Кроме того, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении, это там, где Малые Щербаки, Лобково, Степное. Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода. Кроме того, достаточно обострилась за несколько последних дней ситуация и на Приднепровском или Херсонском направлении", - сообщил Волошин.

Так, по его словам, на Херсонском направлении участились попытки врага захватить острова на Днепре. И хотя Силы обороны в основном топят вражеские плавсредства, отдельным россиянам удается высадиться на островах.

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"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен. А российская пропаганда эти факты применяет, как попытку взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", - отметил Волошин.

Также он выразил обеспокоенность вражескими двойными ударами по Херсону управляемыми авиабомбами с последующими артиллерийскими и дроновыми.

"Этими бомбами (КАБами. - Ред.) враг бил по жилой застройке. Есть и пострадавшие, и жертвы среди мирного населения, и разрушения среди гражданских зданий. И кроме того, враг применяет такую тактику подлую, что сначала наносит такие удары бомбами, а когда приезжают спасатели, экстренные службы, то через некоторое время осуществляет артиллерийский обстрел. Враг осуществляет артиллерийский обстрел и наносит удары дронами-камикадзе уже по тем службам, которые проводят эвакуацию, спасательные работы там. Позавчера был один случай и сегодня два часа назад враг совершил подобный удар тремя управляемыми авиационными бомбами", - сказал Волошин.

Как сообщалось, обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в двух громадах Днепропетровщины.